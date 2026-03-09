Lady Gaga: Hochzeit mit Michael Polansky steht kurz bevor

Lady Gaga hat bestätigt: Die Hochzeit mit Michael Polansky kommt bald. Hier die Details.

Lady Gaga will heiraten – und das bald. Das kündigte sie in Bruno Mars‚ „Romantic Radio“-iHeartRadio-Livestream am Freitag, dem 6. März, an. „Mein Verlobter und ich sind das ganze Jahr über gereist, aber bald heiraten wir“, erzählte Gaga in der Radioshow.

Der Popstar, der mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, und der Unternehmer Michael Polansky sind seit 2020 offiziell ein Paar – im Februar stellte sie ihn via Instagram der Welt vor.

Verlobt seit 2024

Die beiden verbrachten die Quarantäne während Covid-19 zusammen. Die Sängerin erwähnte ihn auch schon ausführlich 2021 in ihren Interviews: „Meine Hunde und der Mann, den ich liebe, sind mein ganzes Leben“, sagte sie gegenüber „The Hollywood Reporter“. Bei den Olympischen Spielen 2024 gab sie dann ihre Verlobung mit Polansky bekannt.

Ein Grashalm als Inspiration

Ihr Verlobter soll auch an ihrem aktuellen Album „Mayhem“ mitgearbeitet haben, indem er mitproduzierte und mitgeschrieb.

Der Song „Blade of Grass“ von dieser LP ist zudem durch Polansky inspiriert. Lady Gaga hatte ihm vorgeschlagen, er solle ihr einfach einen Antrag mit einem Grashalm machen. „Wir waren in unserem Garten und ich sagte: ‚Nimm einfach einen Grashalm und wickle ihn um meinen Finger‘ – und dann schrieb ich Blade of Grass“, so Gaga in einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music.

Kein Datum, kein Tamtam – aber vielleicht bald

Ob der Ehering dann auch aus Gras sein wird, ist nicht sicher. Ein fester Termin für die Hochzeit steht ebenfalls nicht fest. Im Oktober 2024 sagte Gaga bereits in der TV-Show von Jimmy Kimmel, dass sie und Polansky schon öfter überlegt haätten, einfach spontan zum Standesamt zu gehen und sich trauen zu lassen.

Das Paar ist derzeit viel unterwegs. In einem Interview mit dem US-„Rolling Stone“ im November 2025 erklärte Polansky: „Wir reden ständig darüber, wir haben diese Pausen, und sie sind verlockend. Es ist so wie: ‚Okay, können wir an diesem Wochenende heiraten?’“

Vielleicht wird die Trauung auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit spontan stattfinden. Eine große Hochzeit wollen die beiden sowieso nicht, erklärte Michael Polansky – sie wollen sie einfach genießen. Denn die beiden fühlen sich laut Interview schon fast so, als wären sie verheiratet.