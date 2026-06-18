Bruno Mars in Berlin: Setlist, Tickets und alles zur „The Romantic Tour“

Bruno Mars spielt drei Konzerte im Berliner Olympiastadion. Alle Infos zu Tickets der „The Romantic Tour“, Setlist und Anfahrt auf einen Blick.

Alle guten Dinge sind drei: Bruno Mars spielt ein Triple-Konzert in Berlin. Am 26., 28. und 29. Juni liegt im Olympiastadion 24-karätige Energie in der Luft. Welche Songs der „24K Magic“-Sänger auf der Setlist seiner „The Romantic Tour“ hat, wo es noch Tickets gibt und wann es losgeht – all das erfahrt ihr hier.

Bruno Mars heißt mit bürgerlichem Namen Peter Eugene Hernandez und hält die Musikwelt nun seit 16 Jahren in Atem. Mit „Just the Way You Are“ brach er 2010 durch das Pop-Himmelszelt und liefert seitdem einen Chart-Hit nach dem anderen. „Grenade“, „Locked Out of Heaven“, „When I Was Your Man“, „That’s What I Like“ – die Liste der Erstplatzierten in den US-Charts ist lang.

Tickets

Ursprünglich war nur der 26. Juni als Konzerttermin für Berlin angesetzt. Der 28. und 29. Juni wurden als Zusatztermin auf Grund der großen Nachfrage im Nachhinein hinzugefügt. Für das erste Konzert in Berlin sind nur noch spärliche Tickets verfügbar, die ab rund 230 Euro starten. Verifizierte Resale-Tickets gibt es auf Ticketmaster ab 114 Euro. Die Show am 28. Juni ist bereits komplett ausverkauft – auch hier kosten die günstigsten Resale-Tickets 114 Euro.

Die Nachfrage ist groß: Die Zusatzshow am 29. Juni hat nur noch Resttickets ab 172 Euro im offiziellen Verkauf. Hier ist die Resale-Ausbeute am ergiebigsten: Auch Golden-Circle-Stehplätze werden im Wiederverkauf angeboten. Die günstigsten Resale-Sitzplätze kosten rund 111 Euro.

Zeiten

Der Beginn ist laut Veranstalter Live Nation am Freitag um 18:30 Uhr, am Sonntag und Montag um 18 Uhr. Genauere Zeitpläne sind bisher nicht veröffentlicht; auch das Olympiastadion teilt bislang keine Einlasszeiten mit.

Im Abgleich mit den Set-Zeiten der USA-Shows im Rahmen der „The Romantic Tour“ gehen manche Fans von einem Einlass um 18 Uhr aus, dem Beginn der Vorbands um circa 19 Uhr und Bruno Mars‘ Auftritt zwischen 20:15 und 20:45 Uhr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfahrt und Parken

Das Olympiastadion empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund des knappen Parkplatzkontingents. Die U-Bahnlinie U2 fährt zur Haltestelle Olympia Stadion; die S-Bahnen S3 und S9 halten ebenfalls hier. Mit den Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Flatowallee, mit der Linie 104 den U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort gelangt man entweder direkt zu Fuß zum Stadion oder verkürzt den Weg mit der U2 bis zur Haltestelle Olympiastadion.

Wer trotz gegensätzlicher Empfehlung mit dem PKW anreist, navigiert zum Olympischen Platz 3, 14053 Berlin. Die Parkplätze rund um das Stadion sind größtenteils gebührenpflichtig. Am Olympischen Platz parkt man kostenlos; auf den Parkplätzen PO1 und PO7 fallen 20 Euro Gebühren an. Die Parkplätze PO4 und PO5 verfügen über behindertengerechte Stellflächen und kosten 25 Euro. Für den Parkplatz PO4 können Parktickets im Voraus für 35 Euro über Ticketmaster reserviert werden.

Support

Als Vorbands werden Anderson Paak als DJ Pee Wee sowie Victoria Monét auftreten. Danach folgt Bruno Mars als Main-Act.

Setlist

Da der europäische Teil der „The Romantic Tour“ erst am 18. Juni in Paris beginnt, sind noch Änderungen an der Setlist möglich. Bei der letzten Show in Nordamerika am 31. Mai in Toronto spielte Bruno Mars folgende Songs:

Risk It All

Cha Cha Cha

On My Soul

24K Magic

Treasure

God Was Showing Off

I Just Might

Perm

Why You Wanna Fight?

Oh Girl / I Miss You / You Are Everything / I Want to Be Your Man

That’s What I Like

Something Serious

Blast Off (Silk-Sonic-Song)

Silk Sonic Intro (Silk-Sonic-Song)

777 (Silk-Sonic-Song)

Fly as Me (Silk-Sonic-Song)

Smokin Out the Window (Silk-Sonic-Song)

Leave the Door Open (Silk-Sonic-Song)

Marry You

Die With a Smile (Lady-Gaga-Cover)

It Will Rain / Talking to the Moon / When I Was Your Man

Versace on the Floor Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk (Mark-Ronson-Cover)

Dance With Me

In der Mitte des Sets spielte er einige Titel von Silk Sonic, seinem Duo-Projekt gemeinsam mit Anderson Paak.