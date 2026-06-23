37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin

Es werden bis zu 37 Grad beim Bruno-Mars-Konzert im Berliner Olympiastadion. Jetzt stellt sich die Frage, ob Wasserflaschen mitgenommen werden dürfen.

Bruno Mars kommt nach Berlin. Nicht für ein oder zwei, sondern gleich drei Konzerte, die am 26., 27. und 29. Juni im Olympiastadion stattfinden. Der Weltstar ist mit seinem neuen Album „The Romantic“ auf Tour, und Fans weltweit freuen sich auf heiße Moves zu seinen größten Klassikern. Es gibt allerdings ein Problem – und das ist nicht der Terminkonflikt des Montagskonzerts mit dem Achtelfinale Deutschlands. Es wird heiß. Also so richtig heiß. Am Samstag soll es Spitzentemperaturen von bis zu 37 Grad geben, was das Samba-Tanzen zu „Risk It All“ zu einer schweißtreibenden Angelegenheit macht.

Da die Konzerte unter freiem Himmel stattfinden, ist nicht nur Sonnencreme gefragt. Vor allem braucht es viel Wasser. Beim Harry-Styles-Konzert in London wurde die Wasserregel bereits gelockert: Besucher:innen dürfen eigene Wasserflaschen mit ins Stadion nehmen, zudem wurden die Wasserpreise im Stadion um 0,50 Cent gesenkt. Angesichts der erwarteten Hitzewelle in Berlin stellt sich die Frage, ob es eine ähnliche Regelung geben wird.

Die Regelung im Olympiastadion

Die Antwort ist zur Erleichterung vieler ein klares Ja. Auf der Homepage des Olympiastadions heißt es, dass die Mitnahme alkoholfreier Getränke in Getränkekartons (Tetra Pak) bis zu einem Fassungsvermögen von 0,5 Litern gestattet ist.

Das ist wichtig, denn wer bereits die Vorbands – Anderson .Paak als DJ Pee Wee und Victoria Monét – erleben möchte, steht noch unter vollem Sonneneinfluss. Genug Wasser ist daher Pflicht, damit beim Auftritt von Bruno Mars auch die größten Hits noch mitgesungen werden können. Wer einen Handventilator zu Hause hat, darf diesen übrigens ebenfalls mitnehmen – für die Illusion einer Meeresbrise im vollgepackten Stadion.

Aktuelle Infos und Tipps für den Konzerttag

Das Olympiastadion weist darauf hin, dass Entscheidungen zur erweiterten Mitnahme von Flüssigkeiten kurzfristig getroffen werden können und auf den Social-Media-Kanälen des Stadions kommuniziert werden.

Während die Konzerte am Freitag und Montag heiß werden dürften, könnte sich der Samstag zum Kampf gegen die Hitze entwickeln. Um keinen Hitzschlag zu riskieren, empfiehlt sich viel Trinken und gegebenenfalls eine Kopfbedeckung.

Dann steht einem romantischen Abend mit Bruno Mars nichts mehr im Weg – auch nicht die tausend anderen Leute, die „I think I wanna marry you!!!“ Richtung Bühne krakeelen.