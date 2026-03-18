Nannte Bruno Mars Taylor Swift wirklich „talentlos“?

Bruno Mars soll einen Post geliked haben, der Taylor Swift als „talentlos“ bezeichnet. Die Swifties reagierten – und der Sänger stellte seinen Standpunkt klar.

Das Jahr 2026 ist ein bedeutendes für Bruno Mars. Mit „The Romantic“ brachte er am 27. Februar 2026 sein neues Album auf den Markt. Zudem wird er auf eine große Welttournee gehen, die er aufgrund der hohen Nachfrage um über 30 Shows verlängerte. Außerdem gelang es dem Musiker, einen Ticket-Rekord auf der Plattform Ticketmaster zu brechen – und übertrumpfte damit sogar Taylor Swift. Fans von genau dieser wandten sich allerdings nun kritisch an Bruno Mars. Was steckt dahinter?

Nannte Bruno Mars Taylor Swift „talentlos“?

Bei der angeblichen Kritik, die der Soul-Künstler an Taylor Swift äußerte, handelte es sich um einen X-Post, der die Sängerin beim Performen auf ihrer Eras-Tour im Jahr 2023 oder 2024 zeigt. Der Post wurde mit der Caption „talentlos“ versehen. Mittlerweile wurde er wieder gelöscht, schien jedoch so, als hätte Bruno Mars ihn geliked.

Bekanntermaßen lassen die sogenannten Swifties nicht lange auf sich warten, wenn es darum geht, ihre Ikone gegenüber Kritik zu verteidigen. Auch in diesem Fall ließen Reaktionen aus dem Fan-Lager nicht lange auf sich warten: Einige Swifties wandten sich an den R&B-Sänger, um ihn für das Liken des Posts zu kritisieren.

Bruno Mars antwortet auf Swifties

Eine Antwort des Sängers ließ nicht lange auf sich warten. Auf X stellte er seinen Standpunkt klar und fand ausschließlich positive Worte für seine Musik-Kollegin. So schrieb er auf der Plattform: „Taylor war immer sehr hilfsbereit und nett zu mir. Hier gibt es nur Liebe.“

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Eine weitere Reaktion auf das Statement des Grammy-Preisträgers – weder seitens der Fans noch von Taylor Swift selbst – blieb aus. Die Sängerin äußerte sich zudem nicht einmal zur ersten Kontroverse um das Liken des sie kritisierenden X-Posts. Davon, dass nun böses Blut zwischen den beiden Musiker:innen herrscht, ist daher nicht auszugehen.

Bruno-Mars-Tour startet bald

Bruno Mars wird seine „The Romantic“-Tour ab dem 10. April 2026 in Las Vegas beginnen. Auch nach Deutschland kommt er für drei Konzerte: Am 26., 28. und 29. Juni 2026 gastiert er im Berliner Olympiastadion.