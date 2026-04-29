Brutalismus 3000: Neues Album „Harmony“ kommt im Juni

Am 26. Juni erscheint die zweite Platte. Mit dabei: Boys Noize, Anya Taylor-Joy und Underworld.

Brutalismus 3000 haben den Nachfolger zum 2023er „ULTRAKUNST“ angekündigt: „Harmony“ soll am 26. Juni erscheinen.

Parallel zur Albumankündigung veröffentlicht das Berliner Hyperpop-Techno-Duo – bestehend aus Produzent Theo Zeitner und Sängerin Victoria Vassiliki Daldas – die erste Single „I Bring My Gun To The Function“. Der Track wird begleitet von einem Musikvideo des Regisseurs Mau Morgo, der bereits mit Artists wie Rosalía, FKA twigs und Madonna gearbeitet hat.

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Internationale Gäste und stilistische Öffnung

Für „Harmony“ fungierte Theo Zeitner erneut als Hauptproduzent, unterstützt durch Co-Produktionen von Boys Noize und Dylan Brady von 100 gecs. Zudem sind Gastbeiträge von Anya Taylor-Joy sowie Underworld auf dem Album vertreten.

Laut Duo soll „Harmony“ die unterschiedlichen musikalischen Einflüsse von B3K stärker bündeln als bisher. Stilistisch bewegt sich die Platte zwischen Dubstep, Trap, Punk, Nu Metal und Techno. Der ursprünglich eher ironisch gedachte Titel habe im Laufe des Produktionsprozesses zunehmend an Bedeutung gewonnen, nachdem sich die verschiedenen Elemente der LP zu einem geschlossenen Gesamtbild zusammengefügt hätten.

Die Tracklist von „Harmony“

No Friends In The Company Garland A Milli Mother Bug I Bring My Gun To The Function (mit Boys Noize) Kairo Morning Is For The Happy (mit Anya Taylor-Joy) You Were Never Really Here But I Miss Ya Friends At The Pigshed (mit Underworld) Gore Louvre Leonard Cohen Testo Skin Part 1 Testo Skin Part 2

Zwischen Club, Festival und globaler Aufmerksamkeit

In den vergangenen Jahren haben sich B3K international etabliert. Theo Zeitner undVictoria Vassiliki Daldas traten unter anderem im Berghain, beim Coachella Valley Music and Arts Festival, beim Ultra Music Festival sowie beim Primavera Festival in Barcelona auf. Auch ihre Boiler-Room-Gigs erreichten ein Millionenpublikum.

Zuletzt war die Band als Support von FKA twigs in Nordamerika unterwegs. Weitere Konzerte in Europa, Asien und Nordamerika sind bereits angekündigt.

Zwischen Selbstschutz und gesellschaftlicher Unsicherheit

Thematisch greift „Harmony“ laut B3K verstärkt gesellschaftliche Spannungen und Unsicherheiten auf. Die neue Single „I Bring My Gun To The Function“ verstehe sich trotz ihres provokanten Titels nicht als aggressive Pose, sondern thematisiere ein Gefühl von Unsicherheit und Selbstschutz in einer zunehmend angespannten Weltlage.

Auch andere Songs des Albums setzen sich mit Grenzerfahrungen, Entfremdung und gesellschaftlichen Konflikten auseinander. Gleichzeitig betonen Brutalismus 3000, dass „Harmony“ bewusst keine feste geografische oder stilistische Zuordnung suche.