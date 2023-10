Underworld teilen neue Single „denver luna“ und kündigen Tour an

Im März 2024 kommen Underworld für zwei Konzerte nach Deutschland. Hört hier ihre neue Single.

Das britische Rave-Duo Underworld hat einen neuen Track herausgebracht. „denver luna“ heißt die Single, die mitsamt Visualiser und Acappella-Musikvideo geteilt wurde.

Rick Smith und Karl Hyde haben in Kombination mit dem Song-Release auch gleich noch Tour-Dates veröffentlicht. In Deutschland werden Underworld 2024 zum einen am 22. März im Berliner Velodrom und zum anderen am 30. März in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu sehen sein.

Der Fan-Vorverkauf für die Konzerttickets startet am Mittwoch, den 25. Oktober, um zehn Uhr. Der allgemeine Vorverkauf rollt dann am Freitag, 27. Oktober, um zehn Uhr an. Mehr Infos gibt’s auf der Website des Duos.

Underworld live – Konzerttermine im Überblick:

22.03.2024 – Berlin, UFO Velodrom

30.03.2024 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Visualiser zu „denver luna“:

Acappella-Version zu „denver luna“: