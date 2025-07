Lollapalooza Berlin 2025: Tickets, Line-up, Timetable, Anfahrt & Wetter

Mit Machine Gun Kelly, Kraftklub und Diversity: So sah es am Samstag beim Lollapalooza Berlin 2022 aus

Das Lollapalooza Festival in Berlin feiert in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum. Zum runden Geburtstag am 12. und 13. Juli 2025 im Olympiastadion und Olympiapark hat das Open Air 47 namhafte Acts im Gepäck. Mit dabei sind unter anderem Justin Timberlake, Gracie Abrams, Armin Van Buuren, The Last Dinner Party, J-Hope, Raye und viele weitere. In diesem Beitrag gibt es alle wichtigen Infos im Überblick.

Tickets

Wochenendpässe, Tagestickets und Reisepakete für das Lollapalooza könnt ihr hier kaufen. Die Wochenendangebote und VIP-Tagestickets sind größtenteils vergriffen, doch gibt es noch normale Tagestickets ab 139 Euro und einzelne Wochenendtickets ab 214 Euro zu erwerben.

Line-up & Timetable

Samstag, 12. Juli:

Zu den bekanntesten Headlinern dürfte Justin Timberlake zählen. Der US-amerikanische Sänger wird am Samstagabend um 21.15 Uhr auf der Telekom Main Stage auftreten. Kurz davor, um 19.00 Uhr, gibt Rapper Ritter Lean – der durch Hits wie „Dia Lipa“ oder „Outfit Check“ bekannt wurde – auf der Nachbarbühne sein Konzert. Fans elektronischer Musik dürfen sich außerdem auf den niederländischen Star-DJ Armin Van Buuren freuen. Dieser tritt um 21.00 Uhr auf der Perry’s Stage auf.

Hier findet ihr das komplette Line-up:

Sonntag, 13. Juli:

Am Sonntagabend um 20.15 Uhr gehört die Telekom Main Stage South J-Hope. Der Sänger ist vor allem auch als Teil der koreanischen Boygroup BTS bekannt. Außerdem können sich die Besucher:innen auf derbe Beats von dem Berliner Duo Brutalismus 3000 freuen.

Und hier gibt es noch einmal kompakt den Zeitplan und die Stages.

Kidzapalooza und Fashionpalooza

Für die kleinen Gäste des Lollapalooza bieten die Veranstalter:innen das sogenannte Kidzapalooza an. Nahe der Hauptbühnen findet ein „wunderbuntes Programm aus Musik, Theater, Sport, Workshops, ganz viel Spielerei sowie einer Menge kreativer und kulinarischer Vergnügungen“ statt. Bei der Fashionpalooza können Besucher:innen ihren „Festival-Look perfektionieren“. Mit „Handpoke-Tattoos, glitzerndem Zahnschmuck oder kreativer Nail-Art“ haben alle die Möglichkeit, einen individuellen Stil für das Wochenende zu erschaffen.

Anfahrt

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit der U2 aus Berlin Mitte (Haltestelle: Olympiastadion) empfohlen oder man fährt nach Westkreuz und steigt dort in alle S-Bahnen Richtung Olympiastadion und Spandau um. Anreisende aus der Umgebung benutzen die S-Bahn S3 und S9 bis Bahnhof Olympiastadion. Auch die Buslinien M49 und 218 fahren direkt vor die Tür, Haltestelle Flatowallee. Die Buslinien 143 und 349 können bis U-Bahnhof Neu-Westend genutzt werden, von dort aus läuft man in 10 Minuten zum Eingang B/Süd.

Für Fahrradfahrer:innen steht ein Fahrradparkplatz am Eingang B/Süd zur Verfügung.

Mit dem Auto

Das Olympiastadion verfügt außerdem über Parkflächen sowie Tiefgaragen. Auf dem Olympischen Platz ist das Parken kostenfrei, behindertengerechte Stellflächen schreiben die Betreiber für die Parkplätze P04 und P05 aus. Dennoch verweist das Stadion auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder Park-&-Ride-Möglichkeiten – so ist der Bahnhof Spandau beispielsweise lediglich sieben Minuten entfernt.

Wetter

Am Wochenende werden Temperaturen von 22 bis 23 Grad erwartet. Allerdings ist durchgehend mit Regen zu rechnen. Besucher:innen sollten daher wetterfeste Kleidung einplanen.