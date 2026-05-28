BTS – „ARIRANG“ in den Billboard Charts: Zehn Wochen ohne Absturz

BTS dominieren mit „ARIRANG“ seit zehn Wochen die Billboard 200 – von drei Wochen auf Platz eins bis zur WM-Halbzeitshow. Alle Zahlen und Hintergründe im Überblick.

Zehn Wochen ist es jetzt her, dass BTS mit ARIRANG am 20. März die Billboard 200 betreten haben – und in dieser Zeit hat das Album den oberen Bereich der Charts mit jener gelassenen Hartnäckigkeit bewohnt, die man sonst nur von Mietern mit Altvertrag kennt. Drei Wochen auf Platz eins zum Einstieg: die längste Nummer-eins-Strähne einer Gruppe auf der Billboard 200 seit über einem Jahrzehnt und das siebte Nummer-eins-Album der Band insgesamt. Seither kein freier Fall, kein Absturz, sondern ein langsames, würdevolles Setzen Richtung Top 5, in der sich ARIRANG zuletzt mit 56.000 Einheiten pro Woche einrichtet, als hätte es nie etwas anderes vorgehabt.

Die Zahlen hinter dem Comeback

Man muss sich kurz das Volumen vergegenwärtigen: 641.000 Einheiten in der ersten Woche, die größte Album-Eröffnung des Jahres 2026. Der Titeltrack SWIM debütierte parallel auf Platz eins der Hot 100 und führte 23 Tage in Folge die globale Spotify-Tageschart an – eine Zahl, die in ihrer schieren Lakonik fast obszön wirkt.

Das Ganze fügt sich in das Bild einer Rückkehr, die verdächtig reibungslos verläuft. Die rund vierjährige Pause – Aktivitäten ausgesetzt Mitte 2022, Militärdienst der Mitglieder bis Juni 2025 – hätte in der Logik des Pop-Geschäfts eine Strafe sein müssen. Stattdessen funktioniert sie als Dramaturgie: Pause als Cliffhanger, Rückkehr als Pointe.

Drake vs. BTS: Zwei Strategien, dasselbe Resultat

Wie unterschiedlich Dominanz aussehen kann, zeigt ein Blick auf den Mann, der ARIRANG im April von der Eins verdrängte und wenige Wochen später selbst Geschichte schrieb: Drake belegte in der Woche zum 21. Mai mit ICEMAN, HABIBTI und MAID OF HONOUR als erster Künstler überhaupt die komplette Top 3 der Billboard 200 gleichzeitig – drei Alben, an einem Freitag veröffentlicht, zwei davon erst am Vorabend angekündigt. ICEMAN war zugleich sein fünfzehnter Nummer-eins-Eintrag, womit er Jay-Z überholt und mit Taylor Swift gleichzieht; vor den beiden liegen nur noch die Beatles. Zwei Strategien, dasselbe Resultat: Wo Drake die Charts mit schierer Masse flutet, drei Türen auf einmal aufstößt und das Feld mit Output erschlägt, bewohnt ARIRANG die Charts über Monate – und geht einfach nicht mehr.

Welttournee und WM-Halbzeitshow

Während ARIRANG die Charts beackert, sind BTS auf großer Welttournee, zuletzt durch die USA und Mexiko, im August zurück nach Nordamerika, im September dann Inglewood. Im Juli wartet der nächste Superlativ: BTS gestalten gemeinsam mit Madonna und Shakira die Halbzeitshow des WM-Finals am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey. Es wird die erste Halbzeitshow sein, die ein WM-Finale je gesehen hat.

BTS gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Gruppen der Welt – und man könnte langsam den Verdacht hegen, dass das keine Phase mehr ist. Mit ARIRANG knüpfen sie nahtlos an ihre früheren Erfolge an.