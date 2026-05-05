BTS & „Arirang“: Erster K-Pop-Act auf Platz eins der Vinyl-Charts

BTS sind der erste K-Pop-Act an der Spitze der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts. Mit „Arirang“ gelingt das Comeback-Album der Rekord-Einstieg.

Mit „Arirang“ klettern BTS auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts ​​— als erster K-Pop-Act überhaupt seit Bestehen der Hitliste im Jahr 2015.

Einen Monat mussten sie noch warten: Im April hatte Harry Styles sie auf Platz zwei verwiesen. Jetzt ist es so weit.

Comeback

Das Comeback-Album erschien am 20. März, über fünf Jahre nach „Be“ (2020). Dazwischen: Militärdienst für alle sieben Mitglieder, eine Handvoll Soloprojekte und eine Fangemeinde, die schlicht nicht aufgehört hat zu warten.

„Arirang“ ​​— benannt nach einem der bekanntesten koreanischen Volkslieder ​​— sollte die Rückkehr zu den Wurzeln markieren. Während es thematisch um Identität, Herkunft und Wiedervereinigung geht, liest sich das Produzenten-Line-up wie ein Grammy-Saalplan: Diplo, Flume, Kevin Parker von Tame Impala, Ryan Tedder von OneRepublic. Die Kritik ist gespalten ​​— die Zahlen interessiert das wenig.

Ausverkaufte Stadien

110 Millionen Streams am ersten Tag. Alle Tour-Dates waren ausverkauft, bevor auch nur eine einzige neue Note öffentlich zu hören war. Die „Arirang World Tour“ startete am 9. April in Goyang, läuft bis März 2027 und umfasst 85 Dates in 34 Städten. Wer das Glück hatte, eine Karte zu bekommen, kann BTS in Deutschland am 11. und 12. Juli 2026 in der Allianz Arena in München live erleben.

Eine Vinyl für jeden Geschmack

Dass „Arirang“ die Vinyl-Charts anführt könnte auch damit zusammen hängen, dass es in sage und schreibe 17 verschiedenen Vinyl-Varianten erschien ​​— je eine pro Mitglied in individueller Farbe, dazu Deluxe-Pressungen in Schwarz-Weiß und Color.

Laut „Variety“ führten 208.000 verkaufte Vinyl-Einheiten in der ersten Woche allein in den USA zur sechstgrößten Vinyl-Verkaufswoche eines Albums in der modernen Ära.

Teil des Erfolgs dürften somit auch die Fans sein, die schlicht alle Varianten ihrer Lieblingsgruppe haben wollen. Und somit schafft es BTS ein Genre, welches jahrelang nicht mit Vinyl-Platten in Verbindung gebracht worden ist, an die Nummer eins der deutschen Vinyl Charts zu führen.