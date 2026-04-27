BTS-Tour 2026 gestartet – Die Setlist der ersten Show ist da

Nach vier Jahren Pause ist BTS zurück auf der Bühne. Die Setlist aus Tampa gibt Einblicke auf das, worauf sich Fans auch in Zukunft freuen können.

Nach vierjähriger Zwangspause kehrte die K-Pop-Gruppe BTS zurück – Fans weltweit erwarteten das Comeback sehnlichst. Am 20. März erschien das vierte Studioalbum „Arirang“, gefolgt von einem großen Live-Netflix-Event zur Präsentation der Platte sowie Auftritten in US-amerikanischen Late-Night-Shows. Bereits vor Erscheinen des Albums kündigte die Gruppe die größte K-Pop-Tour aller Zeiten an. Diese erstreckt sich über 72 Termine rund um den Globus und war in wenigen Minuten ausverkauft. Und BTS ist nun offiziell auf großer Tournee.

Tourauftakt in Florida

Der Tourauftakt fand am 25. April 2026 in Tampa im US-Bundesstaat Florida statt – der ersten von drei Shows, die in der Stadt gespielt werden. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Setlist: Viele Fans spekulierten bereits im Voraus, welche Hits gespielt werden könnten.

Das ist naturgemäß auch für Anhänger:innen interessant, die die Deutschland-Konzerte der Tour besuchen werden. Dafür gastieren die sieben Sänger am 11. und 12. Juli in der Münchner Allianz-Arena. Die erste präsentierte Setlist in Tampa enthielt 23 Songs – worauf können sich Fans also einstellen?

BTS-Setlist in Tampa

Akt 1

Hooligan

Aliens

Run BTS (Remix)

they don’t know ’bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

Akt 2

2.0

NORMAL

Not Today (Remix)

MIC Drop

FYA

Fire (mit FYA-Elementen)

Body to Body

IDOL

Zugabe

Come Over

Butter

Dynamite

Permission to Dance (Tour-Debüt)

Magic Shop (zum ersten Mal seit 2019)

Please

Into the Sun

Das Highlight

Als „Highlight der Tour“ wurde schon im Vorhinein die neue 360-Grad-Bühnenproduktion bezeichnet, sie finde erstmals bei einer K-Pop-Stadiontournee statt. So sollte nämlich auch die Zuschauer:innenkapazität pro Stadion erhöht werden können.

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