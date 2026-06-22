BTS-Ticket-Betrug kostet Fans alles

Eine Thailänderin zahlte 1.200 US-Dollar für BTS-VIP-Tickets – und bekam nichts. Wie Scammer Fans ausrauben.

Einmal im Leben seinen Lieblingskünstler live erleben – diesen Traum hegen viele. Doch vor allem bei Superstars ist der Andrang auf ein heiß begehrtes Ticket oft so hoch, dass die meisten leer ausgehen. Was bleibt, ist die Suche auf dem Zweitmarkt mit zunehmend horrenden Preisen. Doch selbst wer bereit ist, diesen Preis für seinen Lieblingsact zu zahlen, läuft Gefahr, betrogen zu werden.

Betrug auf dem Zweitmarkt: Ein Fall stellvertretend für viele

Die „BBC“ hat jetzt einen Fall einer Thailänderin publik gemacht, der symbolisch für viele steht. Die Protagonistin Vevee spielt in diesem realen Drama das Opfer einer Betrugsmasche, die viele erleiden. Sie wollte unbedingt ein Ticket für die BTS-Tour ergattern, bekam jedoch aufgrund der hohen Nachfrage nach stundenlangem Warten vor dem Rechner nur die Auskunft, dass alle Tickets bereits ausverkauft sind. Als sie sich auf dem Zweitmarkt umsah, entdeckte sie eine Anzeige auf X für vier VIP-Tickets zu insgesamt 1.200 US-Dollar. Der Preis würde ungefähr das Zweifache ihres Gehalts ausmachen, doch Vevee entschied sich zu zahlen und bekam daraufhin keine weitere Antwort …

Doch nicht nur der Zweitmarkt ist ein Schlaraffenland für Betrüger:innen. Auch vermeintliche Hilfe bei virtuellen Warteschlangen wird häufig als Scam angeboten: Einmal bezahlt, verschwinden die angeblichen Helfer:innen spurlos. Laut „BBC“ verloren verzweifelte Fans in Südostasien mehr als 100.000 US-Dollar an die Scammer:innen. Der Markt für solche Betrüger:innen ist mittlerweile enorm, denn die Nachfrage nach Tickets ist es ebenso – laut „BBC“ übersteigt sie das Angebot um das 15-Fache.

Sammelklage in Thailand

In Thailand liegt nun eine Klage von 126 Fans vor, die genau auf dieses Angebot eines Helfers in einer Warteschlange hereingefallen sein sollen. Ihnen wurde exklusiver Zugang zu niedrigeren Preisen versprochen, doch sie erhielten nichts außer einem leereren Bankkonto.

Die BTS Army kauft alles weg

Die Fanbase von BTS ist vor allem in Asien enorm, und die selbsternannte „Army“ tut alles, um an Tickets für ihre Boygroup zu kommen. Die „BTS WORLD TOUR ARIRANG“ erweitert zwar die Tourtermine, doch die Army kauft alles innerhalb weniger Sekunden weg – als wäre es ein Supreme-Drop aus dem Jahr 2014.

Auch für die deutschen Termine am 11. und 12. Juli 2026 in München sind bereits alle offiziellen Tickets vergeben. Wer noch welche ergattern möchte, sollte ausschließlich auf den offiziellen Zweitmarktseiten der Ticketanbieter suchen.