Bude voll People: So sah es bei Deichkind live in der Berliner Wuhlheide aus

Am Freitag hatten Deichkind gleich doppelt Grund zum Feiern: Am Vortag kündigten sie ihr neues Album NEUES VOM DAUERZUSTAND sowie eine Tour für das Jahr 2023 an und veröffentlichten zeitgleich ihre neue Single „In der Natur“ inklusive Video. Am Abend darauf holten sie sodann ihr verschobenes Konzert in der Berliner Wuhlheide nach – „In der Natur“ wurde dort entsprechend uraufgeführt. Unser Fotograf Erik Lorenz hat sich die Sause gegeben, bunte Bilder mitgebracht und befand über Deichkinds einerseits neue, andererseits über die Jahre hinweg trotzdem ähnliche Show: „Rollendes Fass, leuchtende Dreieckshüte, dutzende gleichgekleidete Leute bei „Bude Voll People“ auf der Bühne und halt alles, was das Deichkind-Fanherz höher schlagen lässt.“

Seht hier noch Deichkinds eigene Erinnerung an den Abend in Berlin:

