„Buffy“-Star Camden Toy ist tot

Der Schauspieler ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Der US-Schauspieler Camden Toy ist gestorben. Toy wurde vor allem durch seine Rolle in der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ berühmt. Er starb Medienberichten zufolge im Alter von 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Bereits am 08. Dezember gab seine Familie über Facebook bekannt, dass es schlecht um seine Gesundheit stehe. Sie teilten auch mit, dass die Krebsdiagnose schon im Februar 2022 gestellt worden war. Am 11. Dezember ist der Schauspieler dann in seinem Haus in Kalifornien verstorben.

„Zustand stark verschlechtert“

„Sein Zustand hat sich in den letzten zwei Monaten stark verschlechtert und in den letzten Tagen sogar enorm“, ließ seine Partnerin Bea Henderson via Facebook verlauten. Es breche ihr das Herz, zu sehen, wie die Liebe ihres Lebens vor ihren Augen verschwinden würde. Ihr Mann habe sich „aus vielen Gründen“ dazu entschieden, seine Krankheit zuvor nicht öffentlich zu machen. Dafür entschuldigte sie sich aber nun bei den Fans.

Ihre Facebook-Nachricht:

Manche Kolleg:innen wussten nicht, wie er aussah

Camden Toy spezialisierte sich in seiner Karriere auf die Verkörperung von Monstern, Dämonen und Vampiren. Dabei war er oft so stark geschminkt, dass manche Kolleg:innen nicht wussten, wie er wirklich aussah. In „Buffy – Im Bann der Dämonen“ war er immer wieder unter verschiedenen Masken in unterschiedlichen Rollen zu sehen.

Außerdem spielte er 14 Folgen lang in der Serie „The Bay“ und in sieben Folgen „Goodnight Burbank“ mit.