Der in zahlreichen Serien aufgetretene und vielfach ausgezeichnete Schauspieler wurde 61 Jahre alt.

Elf Mal wurde Andre Braugher für den Emmy nominiert, oft war er in Serien als Polizist zu sehen. Nun ist der Schauspieler im Alter von 61 Jahren gestorben.

Braugher verstarb nach kurzer Krankheit, wie seine Sprecherin Jennifer Allen „Variety“ bestätigte. Bekannt wurde er einem großen Publikum 1989 mit einer Rolle in dem Kriegsfilm „Glory“ über ein Regiment ohne weiße Soldaten. Hier spielte er an der Seite von Denzel Washington, der für seine Darstellung einen Oscar bekam.

Trotz eines Studiums an der renommierten Stanford-Universität und einer Schauspielausbildung an der berühmten New Yorker Juilliard School beklagte sich Braugher, dass er als PoC nur sehr wenige Rollen angeboten bekam. Das Fernsehen wurde dann allerdings zu seiner großen Spielstätte.

Mit der Rolle als Detective Frank Pembleton in der Serie „Homicide“ (vom späteren „The Wire“-Erfinder David Simon) und als Captain Ray Holt in dem Netflix-Hit „Brooklyn Nine-Nine“ begeisterte er ein Millionenpublikum als wandlungsfähiger Mime, der später sowohl im ernsten wie im komischen Fach authentisch war.

Letzter Kino-Auftritt in „She Said“

Allein für seine Darstellung in „Brooklyn Nine-Nine“ gab es vier Emmy-Nominierungen. 1998 gewann Braugher seinen ersten Emmy für „Homicide“. Auch wenn der gebürtige Chicagoer für viele Fernsehserien engagiert wurde, spielte er auch in zahlreichen Hollywoodfilmen mit, darunter „Tödliche Nähe“ (1993), „Stadt der Engel“ (1998), „Frequency“ (2000) und „Der Nebel“ (2007). Zuletzt war der Schauspieler in Maria Schraders US-Erfolg „She Said“ über die Anfänge der MeToo-Bewegung zu sehen.

Braugher war mit seiner „Homicide“-Kollegin Ami Brabson verheiratet und hatte mit ihr drei Söhne. Die konkrete Todesursache wurde nicht bekannt.