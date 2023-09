Taylor Momsen: „Ich wurde als ‚Grinch-Girl‘ gnadenlos verspottet“

Taylor Momsen fühlte sich in der Schauspielerei immer als Außenseiterin.

Mit ihrer Rolle in dem Weihnachtsfilm „Der Grinch“ wurde Taylor Momsen weltweit bekannt. Neben Jim Carrey verkörperte die Schauspielerin in dem 2000er Film die Dorfbewohnerin Cindy Lou Who. Doch die damals Siebenjährige litt im echten Leben unter den Folgen ihrer Rolle. Das erzählt sie nun – 23 Jahre später – in dem Podcast „Podcrushed“ ihres Schauspiel-Kollegen Penn Badgley.

„‚Der Grinch‘ hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert – unter anderem dadurch, dass man sich gnadenlos über mich lustig gemacht hat“, erzählt Taylor Momsen. „Jedes Mal, wenn ich in eine neue Schule kam oder woanders hinging, kannten die Kinder nicht einmal meinen Namen. Ich war einfach das ‚Grinch-Girl‘. Nicht einmal den Namen der Figur, nur ‚Grinch-Girl‘. Ich habe mich daran gewöhnt, aber es war befremdlich.“

Und auch während ihrer späteren Rolle in der Erfolgs-Serie „Gossip Girl“ fühlte sich die Schauspielerin als Außenseiterin. Anders als der restliche Cast, war Momsen erst zwölf Jahre, als sie die erste Staffel der New Yorker Serie drehten. „Ich war das neue Mädchen. Ich war auch da das ‚Grinch-Girl‘. Ich war immer in dieser seltsamen, isolierten Welt, die ich wahrscheinlich teilweise selbst geschaffen habe“, reflektiert die 30-Jährige gegenüber Penn Badgley, der in „Gossip Girl“ ihren großen Bruder verkörperte.

Nach dem Serienfinale 2012, entfernte sich Taylor Momsen endgültig von der Schauspielerei und konzentrierte sich auf die Musik. Ihre Rockband The Pretty Reckless gründete sie 2009, seitdem steht sie immer wieder auf der Bühne. 2022 veröffentlichte sie ihr fünftes Studioalbum OTHER WORLDS.