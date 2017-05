By The Lake Festival 2017: Line-up steht fest

Das By The Lake Festival ist ein Festival für wahre Musikliebhaber. Einmal im Jahr wird sich im Sommer im Strandbad Weißensee in Berlin zusammengefunden, um meist relativ unbekannten Bands und Künstlern aus aller Welt zu lauschen. In den vergangenen Jahren traten unter anderem Laid Back, Omar Souleyman, Cold Specks, Wildbirds & Peacedrums und Burnt Friedman & Jaki Liebezeit, der jüngst verstorbene Can-Drummer, auf. Nun steht auch das Line-up für 2017 fest.

Auf dem By The Lake Festival 2017 werden Krautrocklegende Michael Rother, Janka Nabay & The Bubu Gang, Peter Broderick sings Arthur Russell und Perera Elsewhere auftreten. Das By The Lake findet am 13. August erneut in Berlin-Weißensee statt. Die Early-Bird-Tickets sind ausverkauft, reguläre Tickets kosten 35 Euro.

So sah es 2016 am See aus: