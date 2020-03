„Call of Duty: Warzone“: Das hier ist der Song, den Ihr im Trailer hört

Das wird Dich auch interessieren





Mit „Call of Duty: Warzone“ hat Spielehersteller Activision ein kostenloses Standalone-Battle-Royale-Spiel aus der Welt von „Modern Warfare“ veröffentlicht. In dem Trailer zum Spiel ist der Track „Mama Said Knock You Out“ von L.L. Cool J aus dem Jahr 1991 zu hören.

James Todd Smith, so der bürgerliche Name von L.L. Cool J, veröffentlichte „Mama Said Knock You Out“ am 26. Februar 1991 – damals angeblich als Antwort auf Kritiker und Rapper, die ihm kontinuierlich vorwarfen, seine Musik sei zu weich und zu poplastig. Autobiografisch verarbeitet er in dem Song laut eigener Aussage eine Diskussion mit seiner Großmutter, die ihm infolge seiner Selbstzweifel und der Sorge, er könne mit der immer stärker wachsenden Popularität des Gangsta-Rap nicht mithalten, rät: „Oh baby, just knock them out!“

Smith hörte auf seine Oma: „Mama Said Knock You Out“ brachte L.L. Cool J 1992 nicht nur seinen ersten Grammy-Award ein, sondern sicherte ihm 2012 ebenso einen Platz auf der Liste der „50 Besten Rapsongs aller Zeiten“ vom amerikanischen „Rolling Stone“-Magazin.

Hier der offizielle Trailer zu „Call Of Duty: Warzone“: