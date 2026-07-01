Cara Delevingne packt aus: Amber-Heard-Romanze und Drogen-Überdosis

Im Podcast von Louis Theroux enthüllt Cara Delevingne offen ihre Amber-Heard-Romanze nach der Depp-Scheidung und spricht über ihre frühere Drogen-Überdosis.Brisant ist zudem, dass laut Delevingne auch die Beziehung zwischen Heard und Depp keine exklusive gewesen sein soll. Im Podcast wird unter anderem auf Elon Musk verwiesen, mit dem Heard nach der Scheidung von Depp einige Jahre zusammen war. Delevingne zufolge sei Heard damals ebenfalls „auch mit anderen Menschen zusammen“ gewesen.

Die Lebensgeschichte der Schauspielerin Cara Delevingne liest sich wie ein Film. Vom Start als Model bis zu ihrer Musikkarriere war die Britin bereits in viele popkulturelle Ereignisse verwickelt. So sprach sie sich im Zuge der #MeToo-Kampagne gegen Harvey Weinstein aus und stand 2022 selbst im Mittelpunkt der Presse, als ein Foto von ihr viral ging, auf dem sie mit zerzausten Haaren und ohne Schuhe an einem Flughafen fotografiert wurde. In einem Podcast des britisch-US-amerikanischen Journalisten Louis Theroux erzählte sie nun von ihren Drogenexzessen und was es tatsächlich mit ihr und Amber Heard auf sich hatte.

Romanze

Es ist das wohl popkulturell prägendste Ereignis des Jahres 2022: Johnny Depp verklagte Heard auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz aufgrund eines Beitrags in der „Washington Post“, in welchem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt darstellte. Nach einem sechswöchigen Prozess gewann Depp schließlich vor Gericht, doch der eigentliche Prozess wurde über Social Media öffentlich geführt. Jetzt erzählt Cara Delevingne, sie habe eine Romanze mit Amber Heard während ihrer Scheidung von Depp gehabt. Das schon direkt nach Ende der nur 15 Monate andauernden Ehe aufkommende Gerücht von einer Affäre der beiden wurde somit im Podcast aufgeklärt. Doch die Romanze habe erst nach der Scheidung stattgefunden, so Delevingne: „Wir standen uns lange Zeit nah, und als sie sich dann scheiden ließen, ja, da waren wir miteinander verbandelt.“

Brisant ist zudem, dass laut Delevingne auch die Beziehung zwischen Heard und Depp keine exklusive gewesen sein soll. Im Podcast wird unter anderem auf Elon Musk verwiesen, mit dem Heard nach der Scheidung von Depp einige Jahre zusammen war. Delevingne zufolge sei Heard damals ebenfalls „auch mit anderen Menschen zusammen“ gewesen.

Überdosis

Auch über den Flughafen-Skandal spricht das britische Model offen. Es handelte sich dabei um einen Besuch beim Running Man Festival, das sie negativ geprägt habe. Auf dem Festival selbst habe sie „zahlreiche Drogen“ genommen und einen Krampfanfall erlitten.

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Als sie infolgedessen zahlreiche Aufträge verlor, habe sie sich vorgenommen, clean zu werden, doch schaffte sie es zunächst nicht. „Ich blieb nicht clean und hatte dann eine Überdosis, wahrscheinlich weil in dem Kokain, das ich gekauft hatte, Opioide enthalten waren.“ Anschließend mussten Rettungssanitäter:innen laut Delevingne eine rettende Dosis Naloxon verabreichen, um der akuten Überdosierung entgegenzusteuern.

Mittlerweile ist Cara Delevingne abstinent und tourt mit ihrer neuen Musik in kleineren Venues durch die Welt. Erst am 1.6. war sie in Berlin mit ihren eigenen Songs im Gepäck zu sehen.