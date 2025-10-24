Johnny Depp feiert großes Hollywood-Comeback als…Scrooge!

Diese 5 Weihnachtsfilme erschlagen Euch nicht gleich vor Kitsch

Ti Wests Neuinterpretation der „Weihnachtsgeschichte“ könnte für den Schauspieler die Rückkehr in die A-Liga der Filmindustrie bedeuten.

Johnny Depp scheint zurück im Kreis der Hollywood-Stars zu sein: Nach seinem chaotischen und kontroversen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist Paramount offenbar bereit, dem Schauspieler eine neue Chance zu geben. Laut „The Hollywood Reporter“ befinden sich Depp und das Studio in „abschließenden Verhandlungen“, damit er in Ti Wests Verfilmung von Charles Dickens’ Klassiker „A Christmas Carol“ mitspielt.

Die klassische Geschichte von Charles Dickens wurde im Laufe der Jahre vielfach neu erzählt. In der neuen Adaption unter der Regie von Ti West soll Depp die Titelrolle des Ebenezer in „Ebenezer: A Christmas Carol“ übernehmen. Paramount beschreibt das Projekt als „spannende Geistergeschichte, die in Dickens’ London spielt und die übernatürliche Reise eines Mannes begleitet, der sich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellt und um eine zweite Chance kämpft“.

Passender könnte die Rolle für Johnny Depp nicht sein

Die Rolle des Scrooge scheint wie geschaffen für Depp. In der Vergangenheit glänzte er vor allem in exzentrischen und gewagten Charakterrollen – am bekanntesten als Captain Jack Sparrow, aber auch als verrückter Hutmacher aus Tim Burtons „Alice im Wunderland“.

Für der Schauspieler ist dies eine seiner größten Rollen seit seinem Erfolg in der Verleumdungsklage gegen Amber Heard im Jahr 2022. Seitdem hat die Filmindustrie langsam begonnen, ihm wieder Türen zu öffnen: Kürzlich beendete der 54-Jährige die Dreharbeiten zu dem Lionsgate-Film „Day Drinker“ an der Seite von Penélope Cruz.

Dies ist außerdem der zweite in diesem Jahr angekündigt Weihnachtsfilm. Warner Bros. hat ebenfalls eine Adaption von Dickens‘ Weihnachtsgeschichte unter Regie von Robert Eggers in Entwicklung gegeben — mit Willem Dafoe in der Rolle des Scrooge. Der Kinostart für die Paramount-Version mit Johnny Depp ist für den 13. November 2026 geplant.