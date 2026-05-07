Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster – Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

Rosalía gibt Cara Delevingne lesbische Beziehungstipps. Die spanische Musikerin ist derzeit auf ihrer LUX-Tournee unterwegs. Am 5. und 6. Mai spielte sie ihre letzten beiden Europa-Shows in London. Wie bei ihren vorherigen Konzerten lud sie dabei ihr Publikum ein, bei ihr eine Beichte abzulegen.

Bei ihrem zweiten Londoner Auftritt empfing sie Schauspielerin und Sängerin Cara Delevingne auf der Bühne, die ihr Geheimnisse gestehen sollte.

Cara Delevingnes Beichte im Rampenlicht

Ganz geheim waren diese dann aber doch nicht, denn Delevingne gestand Rosalía zunächst, dass sie lesbisch sei. Keine große Überraschung – dies hatte die Schauspielerin bereits in der Vergangenheit bekannt gemacht und auch schon Beziehungen mit Frauen in der Öffentlichkeit geführt.

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Bei Rosalía lag ihr jedoch noch ein spezifischeres Anliegen auf dem Herzen. Im Beichtstuhl auf der Bühne erzählte sie, dass sie ihre Beziehungen künftig anders angehen wolle. Nachdem sie lange Zeit in heterosexuelle Frauen verliebt war und damit Schwierigkeiten hatte, sei sie nun in einer langjährigen Beziehung. Trotzdem sei sie oft der dominantere Part gewesen – das wolle sie nun ändern. Sie habe immer Angst gehabt, Liebe zu empfangen und sich in der „unterlegeneren“ Position zu befinden.

Rosalía riet ihr dazu, sich nicht in solche stereotypischen Muster drängen zu lassen. „Warum musst das eine oder das andere sein?“, fragte sie. In einer Beziehung zwischen zwei Frauen müsse es nicht zwangsläufig eine dominantere Person geben – auch wenn dies bei vielen durch das heteronormative Beziehungsbild tief verankert sei, so die Sängerin

Rosalías eigene Erfahrung mit queeren Beziehungen

Rosalía weiß, wovon sie spricht: Seit einiger Zeit ist auch sie wieder in einer Beziehung mit einer Frau. Seit Silvester wurde sie öfter mit Model Loli Bahia gesichtet, die sie auch auf ihrer Tournee begleitet. Auch Delevingne machte eine Anspielung darauf in der Show.

Einen weiteren Tipp gab die spanische Sängerin ihrer Kollegin noch mit auf den Weg. Da Cara Delevingne seit Kurzem ebenfalls Musik macht, warnte Rosalía sie: „Cara, nun da du auch in der Musikwelt bist, musst du aufpassen, porque hay mucha perla suelta.“ Damit meinte sie Menschen, denen man nicht vertrauen könne. Anschließend stimmte Rosalía ihre Walzer-Ballade „La Perla“ an.

Lola Young und ihre Beziehungsgeschichte

Delevingne war nicht die einzige bekannte Person, die in London eine Beichte ablegte. Bereits am Vortag war Sängerin Lola Young zu Besuch – und auch sie geizte nicht mit Beziehungsdetails. Sie erzählte von einer Situation mit einem Mann und davon, wie sie herausfand, dass dieser heimlich eine Frau und Familie hatte. Wie dies überhaupt herauskam: Er soll, während er bei Lola Young war, ans Telefon gegangen sein und dabei noch mit den Bluetooth-Lautsprechern verbunden gewesen sein. Die Musikerin habe daraufhin seine Frau gehört, die ihm auftrug, noch Windeln für die Kinder zu kaufen. Auch Young habe sich daraufhin entschieden, wieder Frauen zu daten.

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Rosalía entlockte also gleich zwei Stars pikante Geheimnisse über ihre Liebeserfahrungen – und das im Beichtstuhl auf der Bühne.