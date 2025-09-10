Cardi B hat einen urkomischen Grund, warum sie mehr Kinder möchte

Cardi B hat drei Kinder mit dem Rapper Offset. Wenn es nach ihr geht, sollen aber aus rein egoistischen Gründen noch weitere folgen.

Cardi B gehört zu den erfolgreichsten Rapperinnen des Geschäfts. Nebenher hat es sich die 32-Jährige aber auch nicht nehmen lassen, mit HipHop-Kollege Offset eine Familie zu gründen (auch wenn beide inzwischen geschieden sind).

Kulture Kiari Cephus wurde 2018 geboren. Ihr folgte 2021 Wave Set Cephus. 2024 kam dann Blossom auf die Welt. Möglicherweise war das auch ein Grund, warum die Musikerin ihrem Debütalbum INVASION OF PRIVACY von 2018 erst jetzt mit AM I THE DRAMA? einen Nachfolger spendieren kann.

Aber: Wenn es nach Cardi B ginge, wäre nun dennoch nicht Schluss mit dem Kinderkriegen. Bei ihrem Auftritt in der „Jennifer Hudson Show“ scherzte die aus der Bronx stammende Sängerin, dass Nachwuchs für sie auch eine ganz pragmatische Funktion habe.

„Je mehr Kinder man hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in ein [Pflege-)Heim kommt“, erklärte sie. „Eines davon wird mir den Hintern abwischen!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Cardi B will ihren Kindern das „richtige Leben“ zeigen

Cardi B erklärte auch, dass ihre Familie die Kinder ganz schön auf Trab hält. „Sie waren gerade in der Dominikanischen Republik und es ist so, dass meine Großmutter [sie] zum Putzen und so zwingen wird. Ich möchte, dass sie wissen, dass es da draußen eine andere Welt gibt, die nicht ihre Welt ist. Es geht nicht immer nur um den Hinterhof, um Füchse und Rehe – es gibt auch Ratten und Mäuse.“

In der letzten Zeit machte die Rapperin allerdings eher negative Schlagzeilen. Kürzlich wurde sie in einem zivilrechtlichen Verfahren im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Übergriff auf eine Sicherheitskraft im Jahr 2018 angeklagt. Es ging um Körperverletzung und emotionale Schädigung. Ihren Freispruch feierte Cardi B mit einem TikTok-Video, in dem sie tanzend einen Valentino-Anzug auszog, den sie beim Prozess trug.