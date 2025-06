„Keine Tränen mehr“: Cardi B kündigt neues Album AM I THE DRAMA? an

Cardi B bringt 2025 ihre zweite LP heraus. Mehr als sieben Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums INVASION OF PRIVACY erscheint die neue Platte der amerikanischen Rapperin am 19. September 2025. Der Titel: AM I THE DRAMA?

„Sieben Jahre Liebe, Leben und Verlust“

Cardi B hat mit der Release-Ankündigung gleichzeitig auch das dazugehörige Cover zum Werk geteilt. Dieses zeigt die Musikerin aufwändig gestylt und von mehreren Krähen umgeben. Hier anschauen:

Am 22. Juni postete sie bereits einen Video-Teaser dazu. Auch hier spielten die Krähen eine zentrale Rolle. In dem Clip hört man Cardi B sagen: „Sieben Jahre und die Zeit ist gekommen, sieben Jahre Liebe, Leben und Verlust. Sieben Jahre gab ich ihnen Gnade, aber jetzt gebe ich ihnen die Hölle. Ich habe gelernt, dass Macht nicht gegeben, sondern genommen wird. Ich verliere Federn und keine Tränen mehr. Ich bin nicht zurück, ich bin darüber hinaus. Ich bin nicht eure Schurkin, ich bin eure Tyrannin. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist jetzt.“

Was der US-Artist mit der kryptischen Nachricht genau meint, bleibt unklar.

Auch bekannte Tracks auf dem neuen Release

Das neue Album wird 23 Songs beinhalten. Mit dabei sind unter anderem die Tracks „Up“ und angeblich auch „WAP“ mit Megan Thee Stallion, aus dem Jahr 2020.

Auch der erst kürzlich veröffentlichte Song „Outside“ wird Teil der Veröffentlichung sein. In diesem rechnet die Rapperin nicht nur mit ihrem Ex-Ehemann Offset ab, sie erwähnt außerdem ihren neuen Partner Stefon Diggs, Spieler bei den New England Patriots.

Viele Features in den vergangenen Jahren

In der Zeit nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums war Cardi B regelmäßig auf Songs verschiedenster Künstler:innen zu hören. Darunter beispielsweise „Bongos“ mit Megan Thee Stallion und „Put It on da Floor Again“ mit Latto. Außerdem arbeitete sie in den vergangenen Jahren unter anderem mit Glorilla, Lizzo und Normani zusammen.