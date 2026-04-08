Cardi B rastet aus: Kreditkartenbetrug über 60.000 US-Dollar

Vier Personen stahlen Cardi B in einer Stunde 60.000 US-Dollar – und sie hat klare Bilder der Täter. Wie die Rapperin in den Socials reagierte und was sie androht.

Cardi B lässt sich nicht betrügen. Nachdem die Rapperin ungewöhnliche Abbuchungen auf ihrem American-Express-Konto entdeckt hatte, ging sie der Sache nach und ermittelte, dass sie Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden war.

Ungewöhnliche Abbuchungen

Am Montag, dem 6. April, erzählte die Rapperin live auf Instagram ihren Follower:innen, wie sie herausfand, dass vier Menschen ihre Kreditkarte nutzten und bei Saks, einem Designer-Modegeschäft, sowie bei Apple einkauften. Innerhalb nur einer Stunde wurden so über 60.000 US-Dollar von ihrem Konto abgebucht.

„Sobald ich die Benachrichtigung gesehen habe, dachte ich nur: „Saks 40.000 Dollar, was zum Teufel?“ Und dann, als ich diesen Apple-Scheiß gesehen hab – denn wer zum Teufel gibt schon 20.000 US-Dollar bei Apple aus? Wenn ich eure Adressen vor den Leuten bekomme, die diese Ermittlungen durchführen – denn die haben Bilder von euch –, dann lass ich euch verdammt noch mal zusammenschlagen“, sagte sie.

„Ihr wart bei Chase, ihr wart bei Saks, ihr wart bei Apple. Ihr geht ins Gefängnis, ihr Mistkerle … Ich hab klare Bilder von den Arschlöchern, wie sie versuchen, Geld bei Chase abzuheben … Ihr habt es versucht. Ich habe klare Bilder von euch bei Saks und ich habe klare Bilder von euch bei Apple. Eines muss man über mich wissen: Wenn es um mein verdammtes Geld geht, mache ich keine Spielchen.“

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Wie kamen die Diebe an die Kreditkartendaten?

Wie die Diebe an ihre Kreditkartennummer kamen, ist unklar. Die Grammy-Gewinnerin ist sich jedoch sicher, das Aussehen der Täter zu kennen und sie auf Fotos aus den entsprechenden Läden identifizieren zu können.

Cardi B und ihr Geld

Cardi B geht selbst nicht sparsam mit Geld um. Die Rapperin offenbarte vor einigen Jahren, dass sie etwa drei Millionen US-Dollar monatlich ausgebe – damit unterstütze sie aber auch ihre Familie. In ihren Songs thematisiert sie Geld regelmäßig, etwa in ihrer Breakthrough-Single „Bodak Yellow (Money Moves)“ oder auch in dem Song „Money“.

Die Rapperin befindet sich derzeit auf ihrer „Little Miss Drama Tour“. Die ungewöhnlichen Abbuchungen bemerkte sie allerdings auch von unterwegs.