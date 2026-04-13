Offset: Rollstuhl-Auftritt nach Schussverletzung

Offset wurde bei einer Schießerei in Florida am Bein getroffen und war kurz im Krankenhaus. Zwei Tage nach seiner Entlassung performte er live im Rollstuhl.

Nur zwei Tage nach einer Schussverletzung hat US-Rapper Offset ein überraschend schnelles Comeback hingelegt. Der ehemalige Migos-Künstler war rund 48 Stunden nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bereits wieder live auf der Bühne – und das im Rollstuhl. Der Auftritt im US-Bundesstaat Arkansas sorgt seitdem für Diskussionen in der Hip-Hop-Community.

Schüsse in Florida: Streit eskaliert

Auslöser der Ereignisse war eine Schießerei am 6. April 2026 vor dem Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Florida. Berichten zufolge ging dem Vorfall ein Streit zwischen Offset und dem Rapper Lil Tjay voraus. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein Mitglied aus Lil Tjays Umfeld einen Schuss abgegeben haben, der Offset am Bein traf.

Die Polizei bestätigte, dass Lil Tjay im Zusammenhang mit dem Vorfall vorübergehend festgenommen wurde, kurze Zeit später jedoch wieder auf freiem Fuß war. In den sozialen Medien verschärfte sich die Situation zusätzlich: Lil Tjay bezeichnete Offset öffentlich als „Ratte“.

„Wahre Liebe“

Trotz der Verletzung ließ sich Offset nicht lange ausbremsen. Bereits zwei Tage nach seiner Krankenhausentlassung war er wieder auf der Bühne. Beim Auftritt in Arkansas performte er sitzend im Rollstuhl, was im Publikum für gemischte Reaktionen sorgte. Auf Instagram inszenierte er seine Rückkehr: Dort teilte der Rapper Eindrücke seines Auftritts und kommentierte sie mit den Worten „Wahre Liebe“.

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Während viele Fans die schnelle Rückkehr als Zeichen von Professionalität und Durchhaltevermögen feiern, stellen andere die frühe Bühnenrückkehr infrage.

Gewalt gegen Migos-Mitglieder

Offset ist nicht das erste Mitglied von Migos, das Opfer von Schusswaffengewalt wurde. Am 28. November 2022 wurde sein Kindheitsfreund Takeoff im Alter von 28 Jahren erschossen, nachdem eine Situation bei einem mutmaßlichen Würfelspiel eskaliert war.

Obwohl Offset inzwischen wieder auftritt und sein Gesundheitszustand stabil zu sein scheint, bleibt offen, wie sich die Situation rund um den Konflikt mit Lil Tjay weiterentwickeln wird.