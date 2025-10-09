The Weeknd & Playboi Carti live 2026: Zusatzshow in München angekündigt

Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

The Weeknd und Playboi Carti treten 2026 nicht nur dreimal in Frankfurt auf, sondern auch einmal in München. Jetzt alle Termine und Ticket-Infos sichern.

The Weeknd erweitert seine Stadiontour „After Hours Til Dawn“ und kommt im Sommer 2026 auch nach Deutschland – nun insgesamt für vier Gigs, da neben Frankfurt jetzt auch München auf dem Tourplan steht.

Die angekündigte Tour umfasst Termine in Mexiko, Brasilien, Europa und dem Vereinigten Königreich. Der Tourstart ist am 20. April in Mexiko-Stadt. Danach folgen Stationen unter anderem in Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Amsterdam, Mailand, Frankfurt, München, London und Madrid. Bei allen Europa- und UK-Terminen ist auch Playboi Carti mit dabei. Die Tour feiert The Weeknds Album-Trilogie: AFTER HOURS (2020), DAWN FM (2022) und HURRY UP TOMORROW (2025).

Wann und wo treten The Weeknd & Playboi Carti in Deutschland auf?

In Frankfurt wird es gleich drei Konzerte geben. Davor gibt es eine Show in München. Die Termine im Überblick:

25.06.2026 München, Allianz Arena – ZUSATZSHOW

30.07.2026 Frankfurt, Deutsche Bank Park

31.07.2026 Frankfurt, Deutsche Bank Park

01.08.2026 Frankfurt, Deutsche Bank Park

Wie kommt man an Tickets – auch für München?

Telekom Prio Tickets für München: Di., 14.10.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

Ticketmaster Presale für München: Do., 16.10.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart für München: Fr., 17.10.2025, 12:00 Uhr

Veranstalter spricht von rekordverdächtiger Tour

Die vorangegangene Nordamerika-Etappe umfasste mehr als 40 ausverkaufte Stadionkonzerte und brach mehrere Besucher:innen- sowie Umsatzrekorde in den USA und Kanada. Nach Angaben des Tourveranstalters Live Nation wurde The Weeknd in New York, Denver, Santa Clara, Seattle, Edmonton, Montreal, Orlando, Arlington und Houston zum umsatzstärksten Black Male Artist in der Geschichte der jeweiligen Veranstaltungsorte.

In Boston, Denver, Edmonton und Orlando verzeichnete er zudem die höchsten Besucher:innenzahlen für einen R&B-Solo-Künstler.