Carpool Karaoke bei Apple Music: Der Trailer verspricht ein irres Staraufgebot

Was haben John Legend, Metallica und John Cena gemeinsam? Sie steigen alle demnächst bei „Carpool Karaoke“ ein. Die kurze Sendung, die James Corden in seiner US-Talkshow etablierte, wurde nun von von Apple eingekauft. Künstler wie Adele und Bruno Mars stiegen in der Vergangenheit in Cordens Auto, führten Mini-Interviews und sangen sich gemeinsam mit dem Moderator durch die eigene Karriere.

Bei Apple Music startet das Format ab dem 8. August in Serie, jede Woche erscheint eine neue Ausgabe. Der Clou: Die Fülle an Stars, denn Apple setzt nicht nur auf Corden als Zugpferd, sondern steckt ähnlich wie bei Artes Sendung „Durch die Nacht“ meist zwei Promis in ein Auto, die sich dann kennenlernen sollen.

Ein erster Trailer zur nun wöchentlichen Show ist am Dienstag erschienen und zeigt die kommenden Gäste: