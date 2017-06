Ed Sheeran bei Carpool Karaoke: Ziemlich große Klappe

Ed Sheeran ist 2017 gefühlt überall. Auf der Bühne bei ausverkauften Konzerten, ganz oben in den Spotify-Rekordlisten und bald auch in der siebten Staffel von „Game of Thrones“. Natürlich darf auf seiner nicht enden wollenden Promo-Tour zum Album DIVIDE auch ein Auftritt bei „Carpool Karaoke“ nicht fehlen.

Nun sitzt Sheeran also grundsympathisch im Auto von Moderator James Corden und singt seine Lieder mit der im Auto liegenden Gitarre. Viel beeindruckender in dieser Episode „Carpool Karaoke“ ist allerdings die Anzahl Maltesers, die Sheeran gleichzeitig in den Mund bekommt – irre!

Das Video dazu könnt Ihr Euch hier anschauen: