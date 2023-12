Casper: NUR LIEBE, IMMER ist auf dem ersten Platz der Vinyl-Charts

Der Rapper überholt mit seiner neuen Platte die The Rolling Stones, Taylor Swift und The Beatles.

Mit NUR LIEBE, IMMER hat es Casper an die Spitze der deutschen Vinyl-Charts geschafft. Mit der Platte, auf der es um vergangene Liebesgeschichten und persönliche Tiefpunkte geht, zieht der Rapper sogar an vielen internationalen Künstler:innen im Vinyl-Ranking vorbei.

Vorbei an Swift, Stones und Beatles

Caspers Werk verkauft sich noch besser als Taylor Swifts Vinyl-Platten, aber auch besser als die der Beatles.

Erst vor wenigen Tagen teilte der Musiker via Instagram mit, dass er auch auf dem ersten Platz der Album-Charts gelandet sei. Er ließ seine Community wissen: „DA IST DAS DINGEN! „nur liebe, immer.“ IST DIE #1 DER ALBUM CHARTS! Das ist alles immer noch so unglaublich für mich und schwer in Worte zu fassen. Danke an euch für euren Riesen-Support, euer Vertrauen in mich und die Treue über die Jahre hinweg. Bin unendlich dankbar!“

Sein jüngster Erfolg wurde nun am 07. Dezember von der Instagram-Seite der offiziellen deutschen Charts verkündet. Für seine Nummer-eins-Platzierung müssen die Rolling Stones von der obersten Position weichen.

NUR LIEBE, IMMER im Stream:

ME-Autorin Christin Rodrigues hat Caspers NUR LIEBE, IMMER mit fünf von sechs möglichen Sternen gegeben und unter anderem dazu zu sagen: „Der Rapper blickt auf seinem sechsten Studioalbum zurück – und gleichzeitig nach vorne“. Lest hier ihre gesamte Review.