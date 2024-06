Céline Dion: Wegen ihrer Krankheit nahm sie lebensbedrohliche Mengen Valium

Bis zu 90 Milligramm täglich soll die Sängerin genommen haben – eine oft tödliche Menge.

Céline Dion wurde 2022 mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, bei dem es unter anderem zu starken Muskelkrämpfen kommt. In einem einstündigen TV-Interview sprach die Sängerin nun über Details zu ihrem Leben mit der Krankheit.

2023 sagte die Sängerin wegen der Krankheit ihre COURAGE-Welttournee ab und zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Zustand soll aber bereits Jahre zuvor kritisch gewesen sein, wie am Dienstag (11. Juni) in „Celine’s Story“ bei NBC News bekannt wurde.

Nach dem Tod ihres Mannes wurde es schlimmer

Erste körperliche Beschwerden nahm Dion bereits 2008 während ihrer TAKING CHANCES-Welttournee wahr. Als ihr Mann René Angélil am 14. Januar 2016 starb, seien die Symptome schlimmer geworden. „Ich wurde für zwei Stunden lang ohnmächtig“, sagte sie.

Trotz allem wollte die 56-Jährige ihre Fans nicht enttäuschen und ihre Live-Konzerte weiter durchziehen. „Zu dieser Zeit dachte ich, dass die Show unbedingt weitergehen muss“, sagte Céline Dion. Zunächst versuchte sie, die Einschränkungen ihrer Stimme durch Anpassung der Tonlage auszugleichen.

Als die Symptome während eines Auftritts stärker wurden, drehte sie das Mikrofon in Richtung Publikum und ließ ihre Fans für sie singen. „Ich wollte mutig sein, ich wollte niemanden enttäuschen“, offenbarte sie.

Céline Dion: „Neunzig Milligramm Valium können dich umbringen“

Als sich die Krankheit nicht mehr so einfach verstecken ließ, griff sie immer häufiger zum Benzodiazepin Diazepam, woran ihr Körper sich schnell gewöhnte. „Ich habe zum Beispiel vor einem Auftritt 20 Milligramm Valium genommen, als ich von der Garderobe hinter die Bühne ging, war die Wirkung schon weg“, erzählte sie.

Um die Wirkung wieder herbeizuführen, soll sie die Dosis auf 90 Milligramm täglich erhöht haben. „Neunzig Milligramm Valium können dich umbringen“, erklärte Dion im Interview mit Hoda Kotb.

„I am: Céline Dion“ kommt

In der fast zweistündigen Amazon Prime-Dokumentation „I am: Céline Dion“, soll die Sängerin weitere Details über ihr Leben mit der Krankheit teilen. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „’I AM: CELINE DION‘ gewährt uns einen unverfälschten und ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit. Dieser inspirierende Dokumentarfilm ist ein Liebesbrief an ihre Fans und hebt die Musik hervor, die ihr Leben bestimmt hat, und zeigt gleichzeitig die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes.“

Die Dokumentation dürfte also genauso wie das Interview emotional werden, immerhin zeigt bereits der Trailer eine weinende Céline Dion. „Ich vermisse es so sehr. Die Leute. Ich vermisse sie“, sagt die Sängerin unter Tränen in die Kamera. „Wenn ich nicht rennen kann, werde ich laufen. Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen“, fügt sie hinzu.

„I am: Céline Dion“ unter der Regie von Irene Taylor erscheint am 25. Juni auf Amazon Prime.