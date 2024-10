Liam Payne: Fans auf der ganzen Welt nehmen Abschied von ihrem Idol

Zahlreiche One-Direction-Fans versammelten sich in Buenos Aires, Mexiko-Stadt und Kopenhagen.

Noch am Mittwochabend des 16. Oktobers, als die Sonne in Buenos Aires gerade untergegangen war, trafen die ersten Fans am CasaSur Palermo Hotel in der Costa Rica Street ein. Sie alle hatten nach nur kurzer Zeit über soziale Medien erfahren, dass Liam Payne, ehemaliges Mitglied der Boygroup One Direction, am selben Tag gegen 17 Uhr vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock gestürzt und dabei ums Leben gekommen war.

Im Gedenken an eine junge Pop-Ikone

Innerhalb weniger Stunden fanden sich dutzende Anhänger:innen vor dem unheilvollen Ort ein, um des Sängers zu gedenken. An einem provisorischen Schrein legten sie gelb und weiß blühende Blumensträuße nieder, entzündeten Kerzen und hängten Abschiedsbriefe auf, auf denen „Danke für die Musik“, „Du wirst immer in unseren Herzen sein“ und „Danke, dass du ein Teil meiner Geschichte warst“ stand.

Nicht nur am Schauplatz von Paynes tragischem Ableben versammelten sich in der argentinischen Hauptstadt Menschen. Auch im Schein des violett erleuchteten Obelisco de Buenos Aires, dem Mittelpunkt und wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, kamen am Abend des 17. Oktobers einige Fans zusammen, um dem Verstorbenen Tribut zu zollen.

In Mexiko und Dänemark wird ebenfalls getrauert

Am Denkmal der Revolution in Mexiko-Stadt traf eine Gruppe Menschen ein, um Payne den angemessenen Respekt zu erweisen. Feierlich schufen sie mit ihren Handys ein Meer aus Lichtern. Vor der Veranstaltungshalle „Forum“ in Kopenhagen verteilte eine Frau an alle anwesenden Trauernden Rosen. Genau wie neben dem CasaSur Palermo Hotel errichteten Fans hier einen kleinen Schrein. Auf einen Zettel schrieb eine Person: „Für den Fall, dass sie im Himmel nur Löffel haben. Wir sind für dich da.“ Damit bezog sich der- oder diejenige auf Paynes offen gestandene Löffelphobie.

Harry Styles äußert sich zu Paynes Tod

Etwas verzögert haben sich nun auch Harry Styles und die anderen Musiker von One Direction nach dem unerwarteten Tod Paynes zu Wort gemeldet. Styles schrieb auf Instagram unter anderem: „Liam lebte offen und ehrlich, sein Herz lag ihm auf der Zunge, er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, unterstützend und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den schönsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund.“