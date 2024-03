Taylor Swift kämpft mit Hustenanfall – Fans in Sorge um ihre Gesundheit

Swifties fürchten, dass die Sängerin dem hohen Arbeitspensum nicht mehr lange standhalten kann.

Am Montag, den 04. März, hat Taylor Swift das dritte Konzert ihrer „The Eras“-Tour in Singpur gegeben. Halbzeit für die Sängerin – drei weitere Gigs stehen in den nächsten Tagen in dem südostasiatischen Stadtstaat an. Ihre Fans machen sich jedoch Sorgen, ob die Gesundheit der 34-Jährigen das mitmachen wird. Grund dafür ist ein Hustenanfall, mit dem sie auf der Bühne zu kämpfen hatte.

Braucht sie eine Pause?

Der Husten bereitete ihr bei der Performance des Songs „Delicate“ – Teil der REPUTATION-Ära – Probleme. Immer wieder rutschte ihr zwischen den Zeilen einer Huster heraus. Auch wenn es Taylor Swift selbst mit Humor nahm, gewohnt professionell weitermachte und darüber lachte, haben die Swifties Angst, dass mehr dahinterstecken könnte.

Auf TikTok postete ein Fan nach der Show ein Video, das einen dieser Hustenanfall-Momente zeigt und schrieb dazu: „Ich hoffe, es geht ihr gut!“ Mittlerweile wurde der Clip über 2,4 Millionen Mal angesehen – über 2.300 Menschen gaben in den Kommentaren ihre Meinung dazu ab. „Oh nein … Ich hab mich schon gefragt, wie sie diese ganze Eras-Tour machen kann, ohne krank zu werden, denn diese Queen trat bei Regen und Hitze auf“, ließ ein User verlauten. Jemand anderes empfahl der „Karma“-Sängerin, mal einige Wochen Pause zu machen.

Gesundheitliche Probleme oder doch nur Menschlichkeit?

Eine andere Nutzerin kommentierte „Wir husten alle mal“ und wies damit darauf hin, dass nicht immer ein ernstes, gesundheitliches Leiden hinter einem Huster stecken muss. Taylor Swift hätte sich ebenso einfach verschluckt haben können.

Viele Anhänger:innen waren sich jedoch in einer Aussage einig – die Musikerin ist mittlerweile seit knapp einem Jahr mit ihrer Tournee weltweit unterwegs. Viele Pausen oder lange Zeiten an einem Ort standen dabei nicht auf dem Plan. Trotz alledem performt sie pro Show knapp dreieinhalb Stunden, ohne dabei ein Zeichen von Erschöpfung oder Müdigkeit zu zeigen.