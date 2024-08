Chappell Roan live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt

Chappell Roan tritt am 31. August in der Berliner Columbiahalle auf. Alle Infos zum Konzert findet ihr hier.

Am Samstag, den 31. August 2024, wird Chappell Roan für ein exklusives Deutschlandkonzert in Berlin erwartet. Die Show findet in der Columbiahalle statt. Alles zum Gig der Sängerin, die für ihre enorme Bühnenpräsenz bekannt ist, könnt ihr hier nachlesen.

Tickets

Für das Konzert in Berlin gibt es aktuell keine verfügbaren Tickets mehr, da die Show bereits ausverkauft ist. Interessierte Fans mussten schnell sein, denn die Nachfrage nach Karten war immens. Wer dennoch auf der Suche nach Tickets ist, kann versuchen, über offizielle Ticketbörsen Ausschau zu halten.

Der allgemeine Ticketverkauf begann am 2. August 2024 um 10 Uhr. Zudem hatten Inhaber:innen eines Lollapalooza-Tickets bereits am 29. Juli 2024 die Chance auf ein Ticket im Presale (schließlich sollte sie eigentlich bei dem Festival auftreten, doch der Auftritt dort wurde abgesagt).

Support

Ein Voract ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Es lohnt sich dennoch pünktlich zum Beginn vor Ort zu sein …

Zeiten

Der Einlass startet um 18.30 Uhr und um 20 Uhr soll es losgehen. Wobei mit einem Support-Act gerechnet werden kann, sodass Chappell Roan erst gegen 21 Uhr auf der Bühne stehen und für rund eine Stunde und 15 bis 20 Minuten sollte.

Anfahrt

Die Columbiahalle befindet sich am Columbiadamm 13-21, in 10965 Berlin.

Anfahrt mit den öffentliche Verkehrsmitteln

Die nächste U-Bahn-Station ist die Haltestelle der U6, Platz der Luftbrücke.

Auch mit dem Bus kann man zur Columbiahalle gelangen. Dies erfolgt über die Bus-Linie 104 sowie 248. Die Haltestellen sind hier Columbiadamm/ Platz der Luftbrücke oder Columbiadamm/ Friesenstraße.

Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Anfahrt mit dem Auto

Die Columbiahalle liegt zentral und ist über die B2 und B5 zu erreichen. In der Umgebung sind Parkplätze vorhanden, dennoch wird empfohlen, frühzeitig anzureisen. Parkmöglichkeiten gibt es ausschließlich an öffentlich zugänglichen Parkplätzen und am Straßenrand, was die Suche erschweren könnte. Jedoch sind die Parkplätze am Straßenrand des Columbiadamms immerhin kostenlos.

Weitere Infos zum Venue

Für Jacken oder Taschen stehen zwei Garderoben zur Verfügung, bei denen die Kleidung gegen ein Entgelt abgegeben werden kann.

Zu den verbotenen Gegenständen gehören unter anderen: Glasflaschen und –behälter, Notebooks, Tablets, Stative , Selfie-Sticks, Audio und Videorekorder, Kameras, GoPro Kameras, Laserpointer, Trillerpfeifen, Nietengürtel.

Setlist

Auch wenn es keine feststehende Setlist für ihre Auftritte gibt, können beim Roan-Gig in der Hauptstadt jede Menge Songs von ihrem Debütalbum THE RISE AND FALL OF A MIDWEST PRINCESS erwartet werden.

Bei ihrem letzten Konzert, während des Outside Lands Music & Arts Festivals, war die Setlist die folgende: