So war es bei Die Ärzte im Berliner Astra: Setlist, Fotos, Videos

Die Ärzte haben ihr zweites „Konzert vor den anderen Konzerten“ im Astra Kulturhaus gespielt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Am Mittwoch (15. August) ging der Die-Ärzte-August in die nächste Runde. Im Astra Kulturhaus fand das zweite von zwei „Konzerten vor den anderen Konzerten“ statt. Bevor am Monatsende unter dem Motto „OMG die ärzte LOL“ drei weitere Auftritte auf dem „Flughafen DÄmpelhof“ folgen, stimmten Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González im Astra die Fans auf die Shows ein.

Neben Klassikern wie „Schrei nach Liebe“ oder auch „Junge“ spielten die Berliner zwei Stunden 45 Minuten lang 43 Song. Weitere Highlights, Clips und die Setlist gibt es jetzt im Überblick.

Highlight-Fotos und -Videos von dem Konzert:

Die Setlist des Abends:

Ärzte Theme

Herrliche Jahre

Noise

Du willst mich küssen

Lied vom Scheitern

Ein Sommer nur für mich

Hurra

Einschlag

Ist das noch Punkrock?

Tamagotchi

Das letzte Lied des Sommers

Quark

Für uns

BGS

Punkbabies

Ihr Helden

Kein Problem

Anastasia

A-Moll

Doof

Anti-Zombie

Dunkel

Nothing Else Matters

1/2 Lovesong

Ich, Am Strand

Die Banane

Temple of Love

Lady in Black

Deine Schuld

Sommer, Palmen, Sonnenschein

Mr. Sexpistols

Ignorama

Wissen

Himmelblau

Schlaflied

Unrockbar

Zugabe:

Zu spät

Wie es geht

2. Zugabe: