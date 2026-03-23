Chappell Roan: Sicherheitsmann bringt Elfjährige Tochter von Jude Law zum Weinen

Jorginho kritisiert Chappell Roan öffentlich, nachdem Security seine Elfjährige Stieftochter beim Lollapalooza aggressiv konfrontierte – jetzt reagiert die Sängerin.

Ein weiterer Skandal mit ihren Fans bahnt sich bei Chappell Roan an. Ein Mann aus dem Sicherheitsteam der Sängerin soll dieses Mal ein elfjähriges Kind missachtet haben. Der Fußballer Jorginho, der für die italienische Nationalmannschaft und Rios Flamengo spielt, postete dazu ein Statement auf Instagram. Bei dem Mädchen handelte es sich um seine Stieftochter.

Seine Ehefrau Catherine Harding – als Sängerin unter dem Namen Cat Cavelli bekannt – und Stieftochter aus Hardings früherer Beziehung mit Schauspieler Jude Law, waren zufällig im selben Hotel wie Chappell Roan. Alle drei waren für das Lollapalooza in São Paulo angereist; Chappell Roan hatte dort einen Auftritt am Samstagabend.

Jorginho schildert den Vorfall

Jorginho schrieb auf Instagram, dass Harding und ihre Tochter von Roans Sicherheitspersonal konfrontiert worden seien. Die Elfjährige soll beim Frühstück am Tisch der Künstlerin vorbeigegangen sein, Chappell Roan angelächelt, sie aber nicht angesprochen haben. Und dann passierte Folgendes: „Ein großer Sicherheitsbeamter kam an ihren Tisch, während sie noch frühstückten, und sprach sowohl meine Frau als auch meine Tochter in äußerst aggressiver Weise an. Er sagte, sie solle nicht zulassen, dass meine Tochter andere Menschen „respektlos behandelt“ oder „belästigt“. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ab wann das bloße Vorbeigehen an einem Tisch und der Blick, ob jemand dort sitzt, als Belästigung gelten kann. Der Security sagte sogar, er würde beim Hotel eine Beschwerde gegen sie einreichen, während meine Elfjährige Tochter dort saß und weinte“, berichtete der Fußballer.

Er wandte sich direkt an die Sängerin: „Ohne deine Fans wärst du nichts. Und an die Fans: Sie hat eure Zuneigung nicht verdient.“ Damit verwies er auf den Skandal in Paris, bei dem Chappell Roan ein Video von ihren Fans und Paparazzi aufgenommen und diese angeschrien hatte, sie in Ruhe zu lassen.

Viraler Beitrag – Bürgermeister von Rio schaltet sich ein

Der Instagram-Beitrag ging viral. Sogar der Bürgermeister von Rio de Janeiro meldete sich zu Jorginhos Post und schrieb, er wolle Chappell Roan nicht mehr seiner Stadt performen sehen.

Chappell Roans Stellungnahme

Bei ihrem Festivalauftritt äußerte sich Chappell Roan nicht zu dem Vorfall und dankte sogar ihrer Sicherheitsfirma. Kurz darauf postete sie jedoch ebenfalls ein Statement. Darin erklärte sie, der Sicherheitsmann habe nicht zu ihrem persönlichen Sicherheitspersonal gehört. „Ich habe gar keine Frau und kein Kind gesehen. Niemand ist auf mich zugekommen. Niemand hat mich belästigt … Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, hochzugehen und mit dieser Mutter und dem Kind zu sprechen. Sie sind nicht auf mich zugekommen. Sie haben nichts getan. Es ist unfair, wenn Security einfach davon ausgeht, dass jemand schlechte Absichten hat, ohne irgendeinen Grund dafür zu haben, weil überhaupt nichts passiert ist. Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse keine Kinder. Das ist doch verrückt.“

Sie entschuldigte sich auch bei den Betroffenen: „Und es tut mir leid für die Mutter und das Kind, dass jemand einfach davon ausgegangen ist, dass ihr etwas tun würdet. Und dass ihr euch dabei unwohl gefühlt habt. Das macht mich wirklich traurig. Das habt ihr nicht verdient.“

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Hardings skeptische Reaktion

Catherine Harding antwortete darauf skeptisch und erklärte, der Sicherheitsmann sei mit Sicherheit nicht vom Hotel gewesen. Sie hoffe dennoch, dass die Initiative nicht von Roan ausgegangen sei, denn ihre Tochter sei ein großer Fan und habe sich die Tickets für das Festival schon lange zum Geburtstag gewünscht.