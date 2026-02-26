Lollapalooza Berlin 2026: Ayliva, Anitta und Tom Odell neu im Line-up

Das Lollapalooza ergänzt sein Line-up. Auch neu dabei: ARTBAT, Young Miko und ein Dayrave-Konzept.

Das Lollapalooza Berlin hat eine weitere Welle an Künstler:innen für die diesjährige Ausgabe angekündigt. Am 18. und 19. Juli verwandelt sich der Berliner Olympiapark erneut in ein zweitägiges Musikfestival.

Neben den bereits bestätigten Acts – darunter Pitbull, Lewis Capaldi, Lorde, Teddy Swims, Lily Allen, Zara Larsson und Boys Noize – stehen nun weitere Namen fest.

Deutsche Sängerin, brasilianischer Pop und britischer Piano-Rock

Zu den neu hinzugekommenen Acts zählt Ayliva, die nach einer kreativen Pause zuletzt mit ausverkauften Stadionkonzerten auf sich aufmerksam machte. Ihr aktueller Song „Renn“ markiert den Neustart – der Auftritt beim Lollapalooza soll ihr einziger Berlin-Termin in diesem Jahr bleiben. Die Sängerin verbindet Deutsch-Pop mit R&B-Elementen und schreibt vorwiegend über Liebe und Beziehungsende.

Aus Brasilien kommt Anitta, die international seit Jahren im Pop-, Funk- und Latin-Bereich aktiv ist.

Tom Odell, bekannt durch den Song „Another Love“, ergänzt das Programm mit Klavierballaden und Indie-Pop aus Großbritannien.

Melodic Techno, Trance-Revival und Latin Urban

Im elektronischen Bereich kommen ARTBAT dazu, ein Duo aus Kyjiw, das mit Melodic-Techno-Tracks wie „Atlas“ auf Beatport-Charterfolge zurückblickt und regelmäßig auf großen Festivals auftritt. Funk Tribu steht für das derzeit viel diskutierte Trance-Revival – mit schnellen, euphorischen Produktionen und einer wachsenden Fanbase in Europa.

Die Puertoricanerin Young Miko bringt Latin-Urban-Sound ins Line-up. Über SoundCloud bekannt geworden, hat sie sich durch Zusammenarbeiten mit Künstler:innen wie Bad Bunny in der Szene etabliert.

Japanisches Quartett und ein nachgeholter Auftritt

ATARASHII GAKKO! aus Japan ergänzen das Programm mit einem eigenständigen Mix aus J-Pop und Tanzelementen, der durch auffällige Bühnenperformances bekannt ist. Die englische Künstlerin Alessi Rose steht ebenfalls auf dem Plan – sie hatte ihren ursprünglich für 2025 geplanten Auftritt krankheitsbedingt absagen müssen und holt diesen nun nach.

New Horizon Stage für Nachwuchstalente

Neben den arrivierten Acts präsentiert das Festival auf der neu eingerichteten New Horizon Stage Nachwuchskünstler:innen. Aus Berlin treten dort panicbaby und Schmerzis auf, international ergänzen Don West und Nieve Ella das Programm.

Perry’s Stage zieht um – Dayrave-Konzept neu auf dem Gelände

Für das elektronische Publikum gibt es eine strukturelle Neuerung: Die Perry’s Stage wird außerhalb des Olympiastadions neu positioniert und soll dort ein Dancefloor-Konzept unter dem Namen „Dayrave“ beherbergen, das sich an der Berliner Clubkultur orientiert.

Tickets und Informationen

Weekend Tickets (ab 16 Jahre) sind in der aktuellen Verkaufsphase für 199 Euro erhältlich. Teen-Tickets für 12- bis 15-Jährige kosten 99 Euro. Für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren gibt es limitierte Add-on-Tickets für 10 Euro; Kinder bis 6 Jahre können kostenfrei in Verbindung mit einem Erwachsenenticket eingelassen werden. Weitere Informationen und Tickets sind via Festival-Website verfügbar.