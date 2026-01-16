Siegfried und Roy Biopic: Andrew Garfield und Jude Law am Set

Andrew Garfield und Jude Law verkörpern Siegfried und Roy in einer neuen Apple TV+ Serie. Erste Bilder vom Set in Las Vegas zeigen die Schauspieler in ihren Rollen.

Siegfried und Roy unterhielten über Jahre hinweg Fans mit ihren spektakulären Zaubershows in Las Vegas. Nun wird das Leben und Schaffen des legendären Duos verfilmt.

Erste Bilder vom Set

Die Dreharbeiten für das Serien-Projekt finden derzeit in Las Vegas statt. Nun sind erste Bilder vom Set an die Öffentlichkeit gelangt. Auf diesen sind die beiden Hauptdarsteller Andrew Garfield und Jude Law in passenden Kostümen zu sehen. Der ehemalige „Spider-Man“-Darsteller Garfield schlüpft dabei in die Rolle des brünetten Roy Horn. Auf dem Foto trägt er eine blaue Jacke, eine schwarze Mütze und einen passenden Kinnbart. Neben ihm steht der Siegfried-Darsteller Law mit typisch blondiertem Haar, schwarzer Jacke und Sonnenbrille. Beide winken in die Kamera. Ob sie an diesem Tag auch drehten oder lediglich Aufnahmen für Pressezwecke machten, ist laut „TMZ“ nicht bekannt.

In den letzten Jahren war es ruhiger um die beiden Schauspieler geworden. Nun kehren sie als Tier-Trainer und Magier ins Streaming-Geschäft zurück. Es handelt sich um eine Serie, die auf dem Anbieter Apple TV+ zu sehen sein wird und auf dem Podcast „Wild Things: Siegfried & Roy“ basiert. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch nicht fest.

US-Deutsche auf der Bühne in Las Vegas

Roy Horn und Siegfried Fischbacher waren Dompteure und Zauberkünstler:innen. Regelmäßig trat das Duo in Las Vegas mit Zaubershows auf, die durch den Einsatz von Wildtieren geprägt waren – meistens Tiger und Löwen. Immer wieder wurden die Auftritte kontrovers diskutiert und den Entertainern etwa Tierquälerei vorgeworfen. Am 3. Oktober 2003 kam es zu einem Angriff eines Tigers auf Roy Horn. Dieser trug schwere Verletzungen davon und war im Anschluss teilweise gelähmt. Roy starb im Jahr 2020 im Alter von 75 Jahren, sein Partner im Jahr 2021 im Alter von 81 Jahren.

