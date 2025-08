Chappell Roan veröffentlicht neuen Song „The Subway“

Ikkimel, $HOKI, 6euroneunzig: Pop Obszön ist am Kommen

Chappell Roan teilt ihre erste Single seit März diesen Jahres.

Nach den Songs „Good Luck, Babe“ und „The Giver“ kehrt Chappell Roan mit ihrer neuen Single „The Subway“ zurück. Zum ersten Mal gespielt hatte sie den Song beim Governors Ball Music Festival im Juni 2024. Über ein Jahr später ist er nun überall zum Streamen verfügbar.

Eine Hommage an New York

Roan selbst sagt über „The Subway“, dass der Song alles umfasse, was sie an New York City liebe. „Mit der Hoffnung, dem Herzschmerz und der Heilung, die es uns allen bieten kann“, fügt die Sängerin hinzu.

Auch inhaltlich bewegt sich der Song zwischen besagtem Herzschmerz, Erinnerungen an vergangene Liebe und dem Loslassen derselben. Chappell Roan erzählt vom anhaltenden Schmerz nach dem Ende einer romantischen Beziehung und von der Nostalgie, die bleibt.

Fan-Favourite auf Festivals

Seit der Uraufführung performt sie den bis dahin unveröffentlichten Song regelmäßig bei ihren Shows sowie bei Festivalauftritten – unter anderem bei ihrem Set auf dem Primavera Sound 2025. Ihre Fans haben seither sehnlichst auf den Release des Songs hingefiebert.

Pop-Ballade, wie sie im Buche steht

Die von Daniel Nigro produzierte Ballade ist die dritte Single-Veröffentlichung seit dem Release ihres Debütalbums THE RISE AND FALL OF A MIDWEST PRINCESS. Das 2023 erschienene Album ebnete Chappell Roan den Weg für eine weltweite Karriere. Spätestens seit sie als Support-Act für Olivia Rodrigo auf der Bühne stand, ist sie aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Bei den Grammys 2025 wurde sie zudem als „Beste Newcomerin“ ausgezeichnet.

Videopremiere am 1. August

„The Subway“ von Chappell Roan ist seit der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar. Das Musikvideo zur Single feiert am Freitag, den 1. August, um 16 Uhr deutscher Zeit Premiere.