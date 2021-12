Cheerio: „Dinner for One“ dieses Jahr mit Joko und Klaas

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt feiern ihren „1Live Krone Preis“ 2014 in der Jahrhunderthalle am 4. Dezember 2014 in Bochum, Deutschland. (Foto: Sascha Steinbach/Getty Images)

Joko und Klaas wurden dazu verdonnert, den Sketch-Klassiker „Dinner For One“ nachzuspielen. Grund dafür ist ihre Niederlage bei der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“. Gesendet wird die Neuinszenierung am Silvesterabend bei ProSieben zur besten Sendezeit. Klaas wird als Geburtstagskind und Joko gleich in mehreren Rollen zu sehen sein. Aber Quatsch machen die beiden Entertainer ja sowieso gerne, wie zum Beispiel Legoköpfe und Würfel schlucken.

Am Mittwochabend gab der Privatsender nun Details zur Neuinterpretation bekannt: „Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf müssen für den Silvesterabend die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms erarbeiten und unter dem Titel ‚Silvester für Eins‘ eine neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren.“

„Ob das gut enden kann?“

Weiter heißt es: „Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, einen wundervollen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten. Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen Joko und Klaas gemeinsam und mit dem Team an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Ob das gut enden kann? Na denn: Cheerio!“

Das Ergebnis „Silvester für Eins“ mit Joko und Klaas wird am 31. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein. Wer lieber das Original von „Dinner for One“ sehen möchte, hat an Silvester auch zahlreiche Möglichkeiten dazu. Zum Beispiel im Ersten um 16:45 Uhr oder am Neujahrsmorgen um 05:10 Uhr.