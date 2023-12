60 Jahre „Dinner for One“: Das sind die Sendetermine 2023

„Dinner for One“ feiert 60-jähriges Jubiläum – an Silvester läuft der Klassiker wieder im Fernsehen.

Ein Butler, eine Lady, jede Menge Alkohol und ein Tigerfell: „Dinner for One“ – oder „Der 90. Geburtstag“, wie der Kult-Sketch auch heißt, ist für viele Menschen ein Muss an Silvester und Neujahr. Auch in diesem Jahr wird er daher wieder mehrfach im Fernsehen laufen. ROLLING STONE hat die Termine zusammengefasst.

„Dinner for One“: Die Sendetermine an Silvester

08:35–09:00 NDR (A up Platt – plattdeutsche Version)

15:35–15:55 NDR

16:20–16:35 SRF zwei (Schweizer Version)

16:40–17:10 WDR A Dinner vor Wan(ne)

16:50–17:15 hr-Fernsehen (nordhessische Version)

17:10–17:35 WDR (A Dinner op Kölsch)

17:35–17:55 WDR

17:40–18:00 Das Erste

17:40–18:00 NDR

18:00–18:10 SWR (A Dinner in der Mäulesmühle)

18:10–18:30 SWR

18:40–19:10 hr-Fernsehen (hessische Version)

18:55–19:16 rbb

19:00–19:20 MDR

19:05–19:20 SRF 1 (Schweizer Version)

19:10–19:30 hr-Fernsehen

19:40–20:00 NDR

19:40–20:00 BR Fernsehen

20:15–21:45 NDR: 60 Jahre „Dinner for One“ – Die Jubiläumsshow

20:15–21:45 SWR: 60 Jahre „Dinner for One“ – Die Jubiläumsshow

23:40–23:55 NDR

23:40–00:00 SWR

23:40–00:00 ORF 1

00:05–00:25 BR Fernsehen

00:30–00:40 SRF zwei (Schweizer Version)

05:35–06:00 ORF 1 (Österreich)

11:15–12:45 SWR 60 Jahre „Dinner for One“ – Die Jubiläumsshow

In der Jubiläumsshow führt Bernhard Hoëcker als Moderator durch den Abend. Mit dabei sind auch vier prominente Gäste: Wigald Boning, Katrin Müller-Hohenstein, Jens Riewa und Thomas Frankenfeld, der Sohn von Showmaster Peter Frankenfeld. Gemeinsam nehmen die TV-Stars an einem festlich gedeckten Tisch Platz, um sich auszutauschen.

„Dinner for One“ streamen: Hier gibt’s den Klassiker online

Die klamaukige Story um Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby kann man auch jederzeit online schauen. In der ARD Mediathek ist der Sketch on demand abrufbar. Aufgezeichnet wurde die Sendung mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Schauspielkollegin May Warden übrigens im Mai 1963 – also vor nunmehr 60 Jahren. Die Dreharbeiten fanden im legendären Studio B beim NDR in Hamburg statt. 1972 wurde „Dinner for One“ dann erstmals zu Silvester gesendet.

Seitdem gehört der 18-minütige Sketch um Butler James und Miss Sophie zum Jahreswechsel für viele Menschen genauso dazu wie Bleigießen, Sekt und Feuerwerk. So ist es kaum verwunderlich, dass es „Dinner for One“ inzwischen unter anderem auch als plattdeutsche und hessische Version gibt.