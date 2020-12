Wer in Großbritannien nach „Dinner for One“ fragt, wird nicht viel mehr als ein Kopfschütteln ernten. Das liegt vor allem daran, dass der knapp 20-minütige Sketch zwar klassisch britisch aufgemacht und mit Klischees von der Insel spielt, aber in Wahrheit eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks ist.

Heute ist der Sketch Kult und man muss sich schon arg bemühen, ihn am Silvestertag nicht zu sehen, wenn man durch die Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zappt. Mittlerweile gibt es auch unterschiedliche und neu produzierte Varianten – wie auf Plattdeutsch, Hessisch, Kölsch und als verquer-moderne Adaption „Döner for One“. Mit insgesamt 21 Sendeterminen an einem Tag und in einer Nacht schlägt der 90. Geburtstag von Miss Sophie sogar locker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der über die komplette Adventszeit verteilt „nur“ 19 Mal auf den Sendern der ARD läuft.

Wer lieber auf seinen eigenen Zeitplan setzen will – oder von „Dinner for One“ trotz der zahlreichen Sendeplätze einfach nicht genug bekommt und den Sketch am liebsten in Dauerschleife schauen möchte – kann auch einfach auf die NDR-Mediathek ausweichen. Dort ist nicht nur das Original in Schwarzweiß, sondern auch eine eingefärbte Variante zu sehen. Außerdem ist die norddeutsche Kuriosität auch im Abo von Magenta TV enthalten.

Alle Sendetermine von „Dinner for One“ 2020 im Überblick:

Donnerstag, 31. Dezember

12.00 Uhr im NDR – up Platt

15.45 Uhr im NDR

15.50 Uhr im Ersten

16.45 Uhr im HR – hessische Version

16.45 Uhr im SWR – Schweizer Version

16.55 Uhr im WDR – Döner for One

17.10 Uhr im WDR – Dinner op Kölsch

17.10 Uhr im NDR

17.35 Uhr im WDR

18.45 Uhr im BR

18.45 Uhr im HR – nordhessische Version

19.00 Uhr im MDR

19.00 Uhr im RBB

19.10 Uhr im HR

19.25 Uhr im SWR

19.40 Uhr im NDR

23.35 Uhr im NDR

Freitag, 1. Januar