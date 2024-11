Cher über den ersten Teil ihrer Memoiren: „Es hat mich erschöpft“

Mehr als sechs Jahrzehnte ist Cher schon im Show-Business erfolgreich. Da gibt es viel zu erzählen.

Cher hat am 19. November den ersten Teil ihrer Memoiren in in den USA veröffentlicht. Das Buch mit dem Titel „Cher: The Memoir, Part One“ soll einen intimen Einblick in ihr bewegtes Leben geben und umfasst 432 Seiten. Auf Deutsch soll es im Februar erscheinen.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“

„Dieses Buch hat mich erschöpft“, sagte sie zur Veröffentlichung gegenüber der „New York Times“. „Es hat mir viel abverlangt“, so die Sängerin aus Kalifornien weiter. In diesem ersten von zwei Bänden konzentriert sich Cher auf ihre turbulente Kindheit und die Zeit bis zu ihrer medial viel beachteten Beziehung mit Sonny Bono. Sie erzählt von ihrem Aufwachsen in einfachen Verhältnissen als Tochter eines Truckers und einer Club-Sängerin – und von ihren musikalischen Anfängen. Der zweite Teil soll nächstes Jahr folgen.

„Es gibt Teile, die du gerne schützen würdest“

Cher war außerdem am Montag (18. November) in der „Tonight Show“ zu Gast. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte sie zu Moderator Jimmy Fallon über die Entstehung des Buches. „Es ist nicht so sehr schwer, durch sein Leben zu gehen. Aber ich habe es ein paar Mal gemacht, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Beim zweiten Mal wollte ich einfach nichts mehr sagen. […] Es ist schwer. Denn wenn du dein Leben erzählst, gibt es Teile, die du gerne schützen würdest.“

International berühmt wurde die Sängerin mit dem Duo „Sonny & Cher“, das mit „I Got You, Babe“ 1965 einen Welthit landete. Es folgten Hits wie „The Beat Goes On“, „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“ und eine TV-Show. Sie führte auch privat mit Sonny Bono eine Beziehung. 1969 bekamen sie ein gemeinsames Kind. Einige Jahre später trennte sich das Paar in heftigem Streit, der viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Bono kam 1998 bei einem Skiunfall ums Leben.

Kommt etwa auch neue Musik?

Seitdem macht Cher, die eigentlich Cherylyn Sarkisian heißt, solo Musik. Sie gewann einen Grammy sowie einen Emmy. In den 1980ern feierte sie außerdem als Schauspielerin einen großen Erfolg. 1987 erhielt sie für ihre Hauptrolle im Film „Mondsüchtig“ einen Oscar. Mit ihrem Dance-Album BELIEVE gelang ihr 1998 das erfolgreiche Come-Back als Musikerin. Bis heute ist die 78-Jährige aktiv – denn auf die Frage in der „Tonight Show“, ob jetzt auch ein neues Album erscheine, antwortete Cher: „Ich bin dran.“