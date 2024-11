Cher: John Lennon sprang nackt in Hefners Playboy-Mansion-Pool

In ihren Memoiren enthüllt die Sängerin, dass die Beatles-Ikone in der berüchtigten Villa einst vor ihr blankzog ...

Cher behauptet in ihren am 19. November erscheinenden Memoiren, dass sich John Lennon einmal nackt machte, als sie sich in der Playboy-Villa von Hugh Hefner aufhielten.

Once Upon a Time in Hollywood

In den „Daily Mirror“ vorliegenden Ausschnitten des Werks mit dem Titel „Cher: The Memoir“ schildert die Gesangslegende, wie sie sich 1974 mit Lennon und Harry Nilsson in einem Restaurant in Los Angeles traf und sie beide in die berüchtigte Villa einlud. Besonders das Beatles-Mitglied sei Feuer und Flamme gewesen, der sagenumwobenen Playboy Mansion einen Besuch abzustatten, die für ihre wilden Feiern bekannt war. Allerdings seien die sonntäglichen „Filmnächte“ normalerweise entspanntere Veranstaltungen mit Cocktails, Abendessen und den neuesten Hollywood-Streifen gewesen.

Schon bei der Fahrt zum Anwesen habe sie festgestellt, dass Lennon und Nilsson noch betrunkener waren, als zunächst angenommen. In der Villa angekommen, so Cher, begannen die Männer in übertriebenem englischen Akzent „Hef! Hef! Hef!“ zu rufen, woraufhin sie sie vom Playboy-Gründer abschotten wollte und deshalb in die „Grotte“ – eine riesige Höhle, in die ein Teil des Swimmingpools hineinragte – führte.

„Es war, als würde man Betrunkene hüten“

Während die „Believe“-Sängerin kurz verschwand, hätten die Musiker dort endgültig alle Hemmungen und auch Kleidungsstücke abgelegt. „Ich ging, um etwas zu trinken zu holen, und als ich zurückkam, standen sie in der Mitte der Grotte, nackt, aber Gott sei Dank noch im Wasser“, schreibt Cher, „ich habe versucht, nicht zu lachen, aber es war unmöglich, es nicht zu tun, denn sie drohten, nackt in der Villa herumzulaufen. Ich brauchte eine Ewigkeit, um sie wieder in ihre Kleider zu bekommen. Es war, als würde man Betrunkene hüten.“

Cher verrät im Buch ebenfalls, dass sie regelmäßig die Playboy Mansion besuchte und ihr Sohn Chaz Salvatore Bono, damals fünf Jahre alt, Hefner ihr ganzes Leben lang kannte. Angeblich habe das Kind eine lebensgroße Löwenstatue bekommen, die in einem von Cher und Sonny Bono gekauften Schlafzimmer (eines von 29) stand.

Hugh Hefners Playboy Mansion – Ort des Missbrauchs?

Nach dem Tod von Hefner im Jahr 2017 offenbarte seine Witwe Crystal Hefner ihrerseits, dass sie sich dort „gefangen“ gefühlt hatte. Der Ex-TV-Star Bill Cosby wurde 2022 schuldig gesprochen, ein minderjähriges Mädchen im Jahr 1975 in Hefners Anwesen missbraucht zu haben.