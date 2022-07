Chris Rock & Dave Chappelle live in Köln: Tickets, Termin, Vorverkauf

Dave Chappelle und Chris Rock kommen für eine Co-Headline-Show nach Deutschland. Ersterer wurde durch seine satirische Sketch-Comedy-Serie „Chappelle’s Show“ weltberühmt, letzterer auch als Schauspieler, zum Beispiel durch Rollen in „Fargo“ oder „Saw: Spiral“. Und natürlich als Opfer einer Ohrfeigen-Attacke.

Nach vier Shows in London und Amsterdam kommen die beiden Comedians am 10. September für einen Deutschlandtermin nach Köln. Ob Chris Rock über die Schelle von Will Smith sprechen wird?

Chris Rock & Dave Chappelle

Sa. 10.09.2022 Köln LANXESS arena

