Chuck Norris‘ Familie warnt vor gefälschten AI-Videos nach Tod

Nach dem Tod von Chuck Norris kursieren gefälschte AI-Videos über seine letzten Stunden. Die Familie reagiert mit einem wütenden Statement und warnt vor Falschinformationen.

Chuck Norris prägte über viele Jahre das US-amerikanische Action-Kino. Bekannt war er nicht nur für seine Auftritte auf der Leinwand, sondern auch als fester Bestandteil des Humors vieler Menschen. Am 19. März 2026 verstarb er im Alter von 86 Jahren. Seine Familie und langjährige Fans trauerten um den Schauspieler – Erstere veröffentlichte nun jedoch ein wütendes Statement, das sein Ableben und seine letzten Tage thematisiert.

Familie warnt vor gefälschten AI-Videos

Seit dem Tod von Chuck Norris kursierten insbesondere gefälschte AI-Videos über seinen Tod, seine Todesumstände, seinen gesundheitlichen Zustand vor seinem Ableben und darüber, von wem er in seinen letzten Stunden umgeben war. Nun äußerte sich seine Familie in einem Statement, das in einer Instagram-Story auf dem Account des Verstorbenen gepostet wurde. Darin zeigt sich die Familie wütend über die Inhalte, erklärt, dass diese gänzlich falsch seien, und warnt die Menschen davor, nicht alles zu glauben.

Bei den Inhalten handle es sich um gefälschte Narrative, die nichts mit der Wahrheit der Familie zu tun hätten. Die Menschen, die Nachrichten rund um den Tod von Chuck Norris verfolgen, sollten demnach nichts glauben, „es sei denn, es stammt direkt von der Familie Norris oder einem offiziellen Vertreter der Familie.“

Chuck Norris starb auf Hawaii

Der Tod des Action-Darstellers wurde am 20. März 2026 bekannt gegeben. Er starb auf der Insel Hawaii in einem Krankenhaus nach einem medizinischen Notfall. Die Umstände seines Todes bleiben privat. Zuvor waren Videos veröffentlicht worden, die den 86-Jährigen beim Training zeigten. Sein Tod kam daher überraschend.