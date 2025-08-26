Clipse & Kendrick Lamar: Erste Live-Performance von „Chains & Whips“

Nina Chuba: Vorverkauf für Tour 2026 startet – alle Termine & Tickets

K.I.Z in Berlin: Familienfeier im Ausnahmezustand – unsere Konzert-Review

Lil Nas X vor Gericht: Rap-Star nach L.A.-Festnahme wegen Gewalt angeklagt

Snoop Dogg verunsichert durch lesbisches Paar in Disneys „Lightyear“

Clipse überraschen Fans: Kendrick Lamar performt „Chains & Whips“ erstmals live mit dem Rap-Duo.

Am Samstagabend, den 23. August 2025, überraschte das HipHop-Duo Clipse, bestehend aus den Brüdern Pusha T und Malice, ihre Fans beim Konzert im Novo in Los Angeles mit einem besonderen Gast. Kendrick Lamar stieg für die erste Live-Performance ihres gemeinsamen Tracks „Chains & Whips“ auf die Bühne. Der Song entstammt Clipses Album LET GOD SORT EM OUT, das am 11. Juli veröffentlicht wurde.

Überraschungsgast Kendrick Lamar sorgt für Gänsehautmoment

Fan-Videos zeigen, wie Lamar mitten im Song auf die Bühne trat und sein Feature-Teil rappend präsentierte. Die Menge reagierte euphorisch, als Kendrick Lamar seine Verse performte.

„Dies ist unsere Heimatstadt, es ist ein Privileg, vor diesen Legenden zu stehen“, sagte Lamar nach seinem Auftritt gegenüber dem Publikum. Anschließend verließ er die Bühne, um das restliche Konzert als Zuschauer mitzuerleben.

Video: Der Moment, als Kendrick Lamar die Bühne betrat

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Clipse feiern Comeback mit erster Tour seit 2009

Die aktuelle Tour von Clipse ist ihre erste seit 2009. Sie begann am 3. August und führte das Duo bisher unter anderem nach Boston, Manhattan und Virginia Beach. Los Angeles bildete den vorläufigen Höhepunkt der Westküstenetappe. Die Duo-Auftritte beinhalten neben „Chains & Whips“ Songs wie „P.O.V.“, „Popular Demands (Popeyes)“, „Inglorious Bastards“ und „Keys Open Doors“.

Neues Clipse-Album mit hochkarätigen Gästen

LET GOD SORT EM OUT markiert das erste Album von Clipse seit 16 Jahren und enthält Gastbeiträge von John Legend, Tyler, The Creator, Pharrell Williams, Nas und Kendrick Lamar. Kritiker:innen bewerteten das Album überwiegend positiv.

Die Nordamerika-Tour von Clipse läuft noch bis September, bevor die Duo-Auftritte in Europa fortgesetzt werden.

Kendrick Lamar: Zwischen Solo-Erfolgen und Feature-Auftritten

Kendrick Lamar, der zuletzt seine „Grand National“-Tour mit SZA beendete, gründete außerdem die Kreativagentur Project 3. 2025 machte er mit dem Super-Bowl-Halftime-Show-Auftritt, in dem er Drake vor einem Millionenpublikum disste, Schlagzeilen. Zuletzt veröffentlichte er sein Album GNX.