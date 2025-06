Kanye West: Jetzt rechnet Pusha T mit ihm ab

In einem neuen Interview, welches ursprünglich das Comeback des HipHop-Duos Clipse zum Thema haben sollte, rückten schnell die Auseinandersetzungen zwischen den Pusha T und Kanye West in den Fokus. Bereits im Jahr 2021 kam es zu ersten Reibereien zwischen den beiden Rappern. Einen ersten Auslöser soll es bereits während der gemeinsamen Arbeit an DONDA gegeben haben. Ye soll häufiger hinter Pusha Ts Rücken schlecht über ihn geredet haben. Nun bringt der seine Meinung dazu deutlich zum Ausdruck.

Pusha T kann Kanye West nicht ernst nehmen

Während Kanye West sich auch schon online vermehrt negativ über Pusha T äußerte und ihm unterstellte, ihn ungerecht behandelt zu haben, sagte dieser jetzt im Gespräch mit „GQ“, dass es sich dabei nur um Lügen handeln würde. „Das Einzige, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er weiß, dass ich ihm alle seine Probleme, über die er gerade online weint, deutlich gesagt habe“, so Pusha T. Dass Ye diese Probleme trotz allem so ungefiltert mit der Öffentlichkeit teilen würde, könne er nicht ernst nehmen.

Pusha T hält Ye für einen „schwachen Menschen“

Weiterhin nannte er als Grund, warum die beiden nicht mehr zusammenarbeiten könnten: „Er weiß, dass ich denke, dass er kein Mann ist. Er hat mir seine schwächsten Seiten gezeigt und er weiß, was ich von schwachen Menschen halte.“ Pusha T wollte jedoch auch das Schaffen von Yes für die Musikwelt anerkennen und ihm im Gespräch mit „GQ“ seinen Respekt dafür zollen.

Erstes Clipse-Album seit 2009

Das HipHop-Duo um die Brüder Pusha T und No Malice bringt mit dem Album LET GOD SORT EM OUT erstmals seit 2009 neue Musik auf den Markt. Die Platte wird am 11. Juli via Roc Nation herauskommen. Die erste Single-Auskopplung „Ace Trumpets“ erschien bereits am 30. Mai 2025.