Der Supermarkt-Sound, der das Internet nicht loslässt

In Sheffield summen Gefriertruhen wie ein elektronisches Orchester – und Reddit dreht durch. Die „Co-op Freezer Symphony“ gibt es jetzt bei YouTube.

In einem Supermarkt in Sheffield sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Sound für weltweites Aufsehen auf Social Media. Die leisen, aber harmonischen Brumm- und Summtöne in der Gefrierabteilung der Co-op-Filiale an der Ecclesall Road klingen für manche Leute so beruhigend und musikalisch, dass sie als „Ambient-Drone“ beschrieben werden. Mittlerweile gibt es sogar eine zehnstündige YouTube-Schleife der „Co-op Freezer Symphony“.

Vom Reddit-Fundstück zum viralen Hit

Alles begann, als eine Person im lokalen Reddit-Forum von Sheffield bemerkte, dass die Geräusche der Gefriertruhen außergewöhnlich angenehm klingen würden: „Ich schwöre, die Gefriertruhen hier klingen wie ein sanftes elektronisches Orchester“. Andere stimmten zu und beschrieben die Geräusche als „elektrisches Gong-Bad“ oder auch als „ambient-ähnliche Meditation“. Videos von Leuten vor Ort verbreiteten sich schnell und zogen Musikfans und Sound-Enthusiast:innen auf der ganzen Welt an. Einige analysierten sogar, welcher Akkord im Brummen versteckt sein könnte – offenbar C#.

Zehn Stunden Entspannung aus dem Supermarkt

Der virale Hype inspirierte jemanden dazu, die Geräusche in einen zehnstündigen YouTube-Loop zu verwandeln. Zuhörende berichten, dass der Sound überraschend beruhigend wirkt und sich perfekt für Konzentration, Meditation oder einfach als Hintergrundgeräusch eignet. Die Kommentare reichen von „Ich könnte stundenlang zuhören“ bis zu „Meine neue ASMR-Begleitung beim Arbeiten“. Hier reinhören:

Wer hört, sieht oder fühlt was?

Die Reaktionen sind gemischt: Einige meinen, Harmonien zu hören, die sie an Brian Eno erinnern, andere meinen schlicht: „Das ist nur der Sound von Motoren.“ Trotzdem diskutieren Reddit-User:innen und Musiktechnolog:innen über Frequenzen, Obertöne und mögliche musikalische Strukturen – und machen das Phänomen damit noch intensiver. Manche posten humorvolle Memes wie „Die Co-op Freezer Tour – nächstes Jahr auf Welttournee?“.

Ein Sprecher der Co-op-Filiale zeigte sich der „Guardian“-Zeitung gegenüber amüsiert über das unerwartete Interesse: „Ob die Gefriertruhen gerade für ihr nächstes Orchesterkonzert proben, können wir zwar nicht bestätigen, aber es ist schön zu hören, dass unsere Kund:innen den Gefrierbereich in der Co-op-Filiale an der Ecclesall Road genießen.“