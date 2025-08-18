Drakes disst deutsches Mundwasser – jetzt reagiert dm

Mundspülung-Hate von Drake geht viral – der Drogeriemarkt nimmt es mit Humor.

Drake befindet sich derzeit auf großer Europa-Tournee und tritt aktuell auch in Deutschland auf. Für seinen Aufenthalt hat sich der kanadische Rapper offenbar auch mit Produkten des Drogeriemarkts dm ausgestattet – darunter ein Mundwasser der Eigenmarke Dontodent. In einer Instagram-Story machte sich der Musiker über das Produkt lustig und bezeichnete es als „so stark, dass es jeden unter 30 töten würde“.

dm hilft weiter

Hintergrund der Kritik ist offenbar ein Missverständnis. Drake hielt in seiner Story keine herkömmliche Mundspülung in die Kamera, sondern ein hochkonzentriertes Mundwasser-Konzentrat. Dieses ist deutlich stärker als eine gebrauchsfertige Mundspülung und muss vor der Anwendung mit Wasser verdünnt werden.

Der Drogeriemarkt reagierte zeitnah auf die Bemerkungen des Rappers und veröffentlichte auf den eigenen Social-Media-Kanälen eine Anleitung zur korrekten Anwendung. Darin heißt es, dass das Konzentrat ausschließlich für Erwachsene geeignet sei, niemals unverdünnt verwendet und auf keinen Fall geschluckt werden solle. Begleitet wurde die Erklärung von einem Augenzwinker-Kommentar: „Drake so: it’s too strong. Wir so: it’s just concentrated.“

Der Post erhielt viele positive Kommentare:

Währenddessen geht Drakes Tournee in Köln weiter. Zwei Konzerte hat der Kanadier am vergangenen Wochenende bereits gespielt, ein weiteres Zusatzkonzert ist für Montag, den 18. August, angesetzt. Medienberichten zufolge warteten zuletzt Tausende Fans vor dem Hotel nahe dem Kölner Dom, in dem der Rapper residiert.

Eine erfolgreiche Karriere

Der Kanadier, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Graham heißt, gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der vergangenen Jahre. Seit seinem Durchbruch mit seinem Debütalbum THANK ME LATER im Jahr 2010 hat Drake über 170 Millionen Tonträger verkauft, zahlreiche Grammy-Auszeichnungen erhalten und Rekorde bei Spotify und Apple Music aufgestellt. Unter anderem war er der meistgestreamte Künstler der 2010er-Jahre. Mit seinem Label OVO Sound und Kooperationen in Mode und Sport hat er sich zudem als Unternehmer etabliert.

Zuletzt sorgte Drake auch abseits seiner Touren für Schlagzeilen, etwa durch seinen öffentlichen Disput mit Kendrick Lamar, der als einer der größten Rap-Beefs der vergangenen Jahre gilt und die HipHop-Szene international beschäftigte.