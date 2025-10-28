„Seven Nation Army“: Straßenperformance in Teheran geht viral

The White Stripes ziehen ihre Urheberrechtsklage gegen Donald Trump zurück

Selbst Jack White teilte den Clip ...

In Teheran performte eine Straßenband „Seven Nation Army“ von The White Stripes. Das Video des Auftritts ging schnell viral – sodass sogar Jack White selbst darauf aufmerksam wurde.

„Seven Nation Army“: Die Teheran-Version

Es gibt Riffs, die jeder mitsingen kann – sogar im Schlaf und ohne den oder die Interpret:in oder den Titel zu kennen. Jack und Meg Whites Single „Seven Nation Army“ aus dem Jahr 2003 ist einer dieser Songs; kaum jemand kennt das berühmte Gitarrenriff nicht. Cover gibt es entsprechend zuhauf – aber nun wurde eine ganz besondere Version online zigfach geteilt.

Der Journalist Afshin Ismaeli entdeckte die Straßenperformance in Teheran und veröffentlichte auf Instagram ein Video davon. Darin ist eine große Gruppe von Männern und Frauen zu sehen, die sich auf dem Bürgersteig zu einer spontanen Tanzsession versammelt haben, während eine Straßenband den bekannten Song spielte.

Hier die Cover-Version anhören und ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Straßenperformance geht viral

Ein herzerwärmendes Video – vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Menschen auf diesem Bürgersteig vermutlich gar nicht kennen. Doch wie jede:r weiß: Musik verbindet. Vor dem Hintergrund der strengen Durchsetzung der iranischen „Sittenpolizei“, etwa in Bezug auf Frauenrechte, und inmitten des jüngsten Iran-Israel-Krieges ist dieser gemeinschaftliche Moment der Freude durch Musik ein willkommener Lichtblick.

Das Video verbreitete sich schnell im Internet und erreichte schließlich auch Jack White selbst. Er repostete die Performance sowohl auf seinem persönlichen Instagram-Account als auch auf dem offiziellen Bandprofil von The White Stripes. Dazu schrieb er: „‚Seven Nation Army‘ auf den Straßen von Teheran.“ In den Kommentaren erklärte der iranische Sänger Arshia, dass es seine Band war, die diese Cover-Version spielte.