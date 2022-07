Fotos: So sieht es bei Coldplay im Berliner Olympiastadion 2022 aus

Superstars Coldplay befinden sich gerade auf „Music Of The Spheres“-Welttournee. In deren Rahmen spielen sie nun einen Hattrick in Berlin: Am Sonntag, den 10. Juli 2022, fand das erste von drei Konzerten im Olympiastadion statt, zwei weitere folgen. Fotograf Erik Lorenz war vor Ort und hat bunte Bilder von Chris Martin und Co. mitgebracht, siehe oben. Unsere Autorin und Kolumnistin Paula Irmschler hat sich Spektakel einer ihrer Lieblingsbands ebenfalls live gegeben, ihren Nachbericht könnt Ihr Euch hier geben. Look at the stars, look how they shine for you!

